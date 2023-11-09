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Пентагон просить у Конгресу 3 млрд. доларів на розширення виробництва 155-мм снарядів
08:46 09.11.2023 |
У США хочуть збільшити виробництво 155-мм снарядів. Для поповнення запасів, виснажених війною в Україні та Ізраїлі, потрібно три мільярди доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Армія США просить Конгрес виділити 3,1 мільярда доларів на купівлю та виробництво 155-міліметрових артилерійських снарядів. Ці кошти необхідні для швидкого поповнення запасів, що виснажилися внаслідок постачання Україні та Ізраїлю.
Кошти будуть спрямовані на модернізацію або будівництво підприємств з виробництва 155-міліметрової артилерії в кількох штатах. Вони будуть взяті з пакету Байдена розміром 106 млрд доларів.
За словами представника армії, із 3,1 мільярда доларів, призначених для артилерійських озброєнь, близько половини піде на нарощування промислового потенціалу, а решта піде на закупівлю патронів.
Інша частина грошей піде на фінансування розширення інших боєприпасів, включаючи кошти збільшення річного обсягу виробництва перехоплювачів ППО Patriot з 550 до 650.
Допомога США Україні
На початку жовтня президент США Джо Байден запросив у Конгресу США 106 мільярдів доларів. З них 61,4 млрд доларів отримає Україна.
Також США, за підсумками засідання "Рамштайн", виділили пакет допомоги у розмірі 200 млн доларів. Він включає боєприпаси ППО, артилерійські боєприпаси і ракети.
США та союзники відправили Україні понад 2 мільйони набоїв калібру 155-мм на початку повномасштабної війни.
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