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АНАЛІТИКА

2023 рік може стати найспекотнішим в історії

 

2023 рік, цілком ймовірно, може вважатися найспекотнішим в історії, вважають європейські кліматологи. Такого висновку вони дійшли на підставі даних за жовтень, які свідчать про те, що минулий місяць став із дуже великим відривом найспекотнішим жовтнем за всю історію спостережень.

У жовтні середня глобальна температура повітря на Землі становила 15,3 градуса за Цельсієм. Вона перевищила попередній показник того ж місяця, зафіксований у 2019 році, на 0,4 градуса.

Це "дуже екстремальна" температурна аномалія. "Практично напевно" вона призведе до того, що 2023 рік загалом стане найспекотнішим роком за всю історію спостережень, повідомила в середу, 8 листопада, Служба моніторингу за зміною клімату Copernicus, яка працює за підтримки Європейської Комісії та фінансується Європейським Союзом.

За її даними, вкрай висока температура повітря на планеті є результатом викидів великого обсягу парникових газів у поєднанні з природним явищем Ель-Ніньйо.

Оцінка Copernicus опублікована за три тижні до початку нової кліматичної конференції Організації Об'єднаних Націй - COP28, на якій майже 200 країн мають намір обговорити вжиття рішучіших заходів щодо боротьби зі зміною клімату. Центральним питанням конференції стане можливе рішення урядів поетапно відмовитися від спалювання викопних видів палива.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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