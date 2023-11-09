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2023 рік може стати найспекотнішим в історії
23:41 08.11.2023 |
2023 рік, цілком ймовірно, може вважатися найспекотнішим в історії, вважають європейські кліматологи. Такого висновку вони дійшли на підставі даних за жовтень, які свідчать про те, що минулий місяць став із дуже великим відривом найспекотнішим жовтнем за всю історію спостережень.
У жовтні середня глобальна температура повітря на Землі становила 15,3 градуса за Цельсієм. Вона перевищила попередній показник того ж місяця, зафіксований у 2019 році, на 0,4 градуса.
Це "дуже екстремальна" температурна аномалія. "Практично напевно" вона призведе до того, що 2023 рік загалом стане найспекотнішим роком за всю історію спостережень, повідомила в середу, 8 листопада, Служба моніторингу за зміною клімату Copernicus, яка працює за підтримки Європейської Комісії та фінансується Європейським Союзом.
За її даними, вкрай висока температура повітря на планеті є результатом викидів великого обсягу парникових газів у поєднанні з природним явищем Ель-Ніньйо.
Оцінка Copernicus опублікована за три тижні до початку нової кліматичної конференції Організації Об'єднаних Націй - COP28, на якій майже 200 країн мають намір обговорити вжиття рішучіших заходів щодо боротьби зі зміною клімату. Центральним питанням конференції стане можливе рішення урядів поетапно відмовитися від спалювання викопних видів палива.
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