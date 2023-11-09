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АНАЛІТИКА

США хочуть «задушити» російський газовий проект «Arctic LNG 2»

 

Сполучені Штати Америки хочуть досягти припинення російського газового проекту "Arctic LNG 2".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву помічника держсекретаря США з питань енергетики Джеффрі Пайатта.

Помічник держсекретаря США з питань енергетики заявив, що вони прагнуть припинення проекту "Arctic LNG 2".

"Минулого тижня ми ввели нові санкції проти проєкту "Arctic LNG 2"... Наша мета - задушити його", - сказав Пайатт.

Проект "Arctic LNG 2"

"Arctic LNG 2" - проєкт компанії "Новатек" з видобутку природного газу та з виробництва скрапленого природного газу.

Зауважимо, що 2 листопада цього року, на тлі російського вторгнення в Україну, проєкт "Arctic LNG 2" потрапив до санкційного списку США проти виробництва та експортних можливостей Росії в галузі енергетики.

Зауважимо, оператором проєкту і власником усіх активів є ТОВ "Arctic LNG 2", спільне підприємство:

* ПАТ "НОВАТЕК" (60%);
* концерну TotalEnergies (10%);
* китайських корпорацій CNPC (10%);
* CNOOC (10%);
* JAPAN ARCTIC LNG (консорціум японських компаній MITSUI і JOGMEC) (10%).
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

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