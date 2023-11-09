Білий дім: США використали 96% коштів на допомогу Україні, затверджених Конгресом

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США використали майже всі кошти, затверджені Конгресом на допомогу Україні.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки", Кірбі заявив на брифінгу в середу.

"Якщо рахувати від загальної суми коштів, які були надані Україні з початку війни, а це понад 60 мільярдів доларів, і це не лише безпекова допомога, це економічна, фінансова допомога та гуманітарна допомога - ми використали приблизно 96% того, що залишилось", - сказав він.

Представник Білого дому уточнив, що США використали понад 90% коштів для безпекової допомоги для України.

"Міноборони має приблизно до 1,1 мільярда доларів для поповнення запасів до зими. Отже, ця злітно-посадкова смуга стає коротшою, і тому нам потрібно схвалити цей додатковий запит (у Конгресі. - Ред.)", - додав Кірбі.

Посадовець наголосив, що США повинні й далі надавати Україні безпекову допомогу, аби українські сили могли максимально використати час, який у них залишився, до погіршення погоди, що ускладнить просування.

Як відомо, президент США Джо Байден намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, і затвердити новий пакет допомоги обсягом 106 мільярдів доларів, що включає більш ніж 61 мільярд доларів фінансування на допомогу Україні.

Але новий спікер Палати представників США Майк Джонсон наполягає, щоб пакети допомоги Україні та Ізраїлю розглядались Конгресом окремо, а "український" пакет розглядався разом з асигнуваннями на безпеку кордону з Мексикою.