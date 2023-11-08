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АНАЛІТИКА

Армія США отримала потужну мікрохвильову “гармату” для боротьби з роями БПЛА

Армія США отримала потужну мікрохвильову “гармату” для боротьби з роями БПЛА

 

Широке використання БПЛА та дешевих комерційних дронів для військових задач в рамках російсько-української війни спонукало армію США приділяти більше уваги засобам боротьби з безпілотниками. Приватна компанія Epirus надала військовим систему Leonidas, яка може збивати БПЛА «некінетичним способом».

Систему Leonidas описують як «високопотужну мікрохвильову» зброю, яка була спеціально розроблена для захисту солдатів та об'єктів від «роїв дронів». Після наведення на об'єкт система випромінює інтенсивні та точні промені, які можуть «підпалити» його внутрішню електроніку та компоненти, тим самим зробивши його марним і, можливо, змусивши його вийти з-під контролю.

У рамках проєкту IFPC-HPM (Indirect Fire Protection Capability-High-Power Microwave) армії США вартістю $66,1 млн компанія Epirus повинна поставити військовим 4 прототипи системи Leonidas протягом 3 років. Це частина ширшої ініціативи Управління швидких можливостей та критичних технологій щодо створення ешелонованої протиповітряної оборони, що захищає передові бази, війська та з'єднання.

Система IFPC-HPM включає потужне мікрохвильове джерело, силову і теплову підсистему, а також антенну підсистему, сумісну з ПЗ управління боєм, управління і зв'язку.

Виробник планує передати другу систему до кінця грудня, а «повний взвод із чотирьох IFPC-HPM (буде готовий) на початку наступного року».

«Взвод IFPC-HPM пройде випробування армією на можливості та обмеження для розробки тактики, методів та процедур того, як ці можливості використовуватимуться на театрі воєнних дій у рамках багаторівневої оборони для місії боротьби з БПЛА», - сказав представник Epirus.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: США
 

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