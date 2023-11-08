Велика Британія розширила санкції проти російського золота

Велика Британія запровадила санкції проти 29 фізичних та юридичних осіб, задіяних у золотодобувному та нафтовому секторах російської економіки.

Зокрема, під санкції потрапив найбільший російський золотопереробний завод і міжнародні мережі, що підтримують золотодобувну, нафтову та фінансову промисловість росії, повідомляється на сайті британського уряду.

"Ринки золота та нафти у росії тісно пов'язані з кремлем і є важливими джерелами доходу для його незаконного вторгнення в Україну. Золото є значним джерелом доходу для військових зусиль росії, забезпечивши 12,6 мільярда фунтів стерлінгів для російської економіки у 2021 році", - зазначається у повідомленні.

Відтак, нові санкції спрямовані на те, щоб заблокувати схеми, які росія використовує для обходу міжнародних санкцій.

Зокрема, під нові санкції потрапила мережа, що базується в Об'єднаних Арабських Еміратах, відповідальна за переведення в Росію доходів від золота на суму понад $300 млн. Йдеться про трейдера Paloma Precious DMCC та її власника - Говарда Джона Бейкера.

Велика Британія також запровадила санкції проти двох найбільших російських виробників золота - Nord Gold PLC і Highland Gold Mining Limited, а також їх власників - російських олігархів Владислава Свіблова і Костянтина Струкова.

Разом із тим, Національне агентство Великої Британії по боротьбі зі злочинністю надало роз'яснення, яке має підвищити обізнаність про поширені методи ухилення від накладених санкцій, які використовують російські золотодобувні компанії."Відомо, що ця організація використовує непрозору структуру власності та використовувалась росією, щоб пом'якшити удар пов'язаних з нафтою санкцій, запроваджених Великою Британією у координації з партнерами з G7", - зазначається у повідомленні.

Під санкції також потрапила компанія "TK Фрай Бридж", яка закуповує товари подвійного призначення для російських виробників електроніки НПП "Исток" та "Екситех", а також її засновник Максим Єрмаков і вісім членів правління НПП "Істок".

Загалом Сполучене Королівство запровадило санкції проти понад 1800 осіб, компаній і груп, пов'язаних з росією, включаючи 129 олігархів із загальним статком у 145 мільярдів фунтів стерлінгів на момент повномасштабного вторгнення.

Як повідомлялося, у перші дні після початку повномасштабної війни в Україні багато міжнародних банків, постачальників логістичних послуг і заводів з переробки дорогоцінних металів припинили роботу з російським золотом, яке зазвичай відправлялося до Лондона. Лондонська асоціація ринку дорогоцінних металів заборонила російські злитки з 7 березня 2022 року, а до кінця серпня минулого року до цього рішення доєднались Велика Британія, Європейський Союз, Швейцарія, США, Канада і Японія.

Проте російські виробники золота знайшли нові ринки збуту в країнах, які не запроваджували санкцій проти Москви, таких як ОАЕ, Туреччина та Китай.