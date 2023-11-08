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У Норвегії університет відсторонив трьох студентів за користування ChatGPT
17:57 08.11.2023 |
Норвезький університет природничих та технічних наук вирішив виключити на два семестри трьох студентів, яких запідозрили у використанні чатбота на основі штучного інтелекту ChatGPT для шахрайства.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", повідомляє портал Trd.by.
П'ятьох студентів другого найбільшого університету Норвегії ще влітку запідозрили в академічній недоброчесності. Студентська рада визнала порушення з боку трьох із них, щодо решти двох достатніх доказів не знайшли.
Один із випадків стосувався бакалаврської роботи, де екзаменатор помітив кілька помилок і запідозрив, що вся робота або її частина була створена за допомогою ChatGPT.
Інші два випадки стосувалися магістерської та бакалаврської робіт. В обох випадках були помилки й пропуски в цитатах і посиланнях, які змусили екзаменатора запідозрити академічну недоброчесність.
Трьох порушників відсторонили від занять в університеті на два семестри, а оцінку за їхні магістерські й бакалаврські роботи анулювали.
Статут Норвезького університету природничих та технічних наук забороняє "генерувати відповідь із використанням штучного інтелекту (ChatGPT та подібних сервісів) і представляти її повністю чи частково як окрему відповідь".
У закладі після виявлених випадків академічної недоброчесності вирішили розробити завдання, для яких використати ChatGPT було б важче.
Минулого тижня Велика Британія, США, ЄС, Австралія та Китай погодилися з тим, що штучний інтелект (ШІ) становить потенційно катастрофічну небезпеку для людства, уклавши першу міжнародну декларацію, присвячену цій швидкозростаючій технології.
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