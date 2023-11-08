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США вперше за 20 років зосередили в Середземному морі дві авіаносні ударні групи - Gerald R. Ford і Dwight D. Eisenhower
10:52 08.11.2023 |
ВМС США провели навчання у Східному Середземномор'ї, в яких взяли участь одразу дві авіаносні ударні групи. Американські військові кораблі прибули в регіон після того, як місяць тому ХАМАС напав на Ізраїль.
USS Gerald R. Ford першим вирушив у Східне Середземне море. Це найбільший і найдорожчий авіаносець у світі. Його вартість перевищила $13 млрд. Крім того, в середині минулого місяця з Норфолку в Середземне море вирушила авіаносна ударна група USS Dwight D. Eisenhower.
До складу групи входять ракетні крейсери та есмінці. Вони можуть використовувати крилаті ракети Tomahawk і зенітні ракети сімейства Standard. Застосування Standard Missile 2 продемонстрував есмінець USS Carney класу Arleigh Burke. Він успішно збив чотири ракети та півтора десятка дронів, які летіли в бік Ізраїлю.
США зосередили у Східному Середземномор'ї одразу дві авіаносні ударні групи вперше за 20 років. Востаннє таке було під час війни в Іраку у 2003 році. Однак для USS Dwight D. Eisenhower кінцевим пунктом є Червоне море, де знаходяться десантні кораблі USS Bataan та USS Carter Hall.
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