Японія та Велика Британія заявили про наміри продовжувати санкційний тиск на РФ

Міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава та міністр оборони Мінору Кіхара зустрілися з міністром закордонних справ Великобританії Джеймсом Клеверлі і британським членом парламенту Грантом Шаппсом. Сторони обговорили ряд питань, а також заявили про подальше введення нових санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Японії.

Зазначається, що всі чотири представники країн заявили про намір продовжити підтримку України, а також посилення суворих санкцій проти Росії. Крім цього, вони засудили терористичні атаки ХАМАС і обговорили ситуацію в Східній Азії в контексті дій Китаю та Північної Кореї.

Також представники домовились про посилення безпекової ситуації, зокрема на морі, для реалізації концепції "вільної та відкритої Індійсько-Тихоокеанської зони". Дипломати наголосили на важливості подальшої співпраці у питанні розробки бойових літаків нового покоління, що планується зробити до 2035 року.