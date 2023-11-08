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Японія та Велика Британія заявили про наміри продовжувати санкційний тиск на РФ
09:39 08.11.2023 |
Міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава та міністр оборони Мінору Кіхара зустрілися з міністром закордонних справ Великобританії Джеймсом Клеверлі і британським членом парламенту Грантом Шаппсом. Сторони обговорили ряд питань, а також заявили про подальше введення нових санкцій проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Японії.
Зазначається, що всі чотири представники країн заявили про намір продовжити підтримку України, а також посилення суворих санкцій проти Росії. Крім цього, вони засудили терористичні атаки ХАМАС і обговорили ситуацію в Східній Азії в контексті дій Китаю та Північної Кореї.
Також представники домовились про посилення безпекової ситуації, зокрема на морі, для реалізації концепції "вільної та відкритої Індійсько-Тихоокеанської зони". Дипломати наголосили на важливості подальшої співпраці у питанні розробки бойових літаків нового покоління, що планується зробити до 2035 року.
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