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АНАЛІТИКА

Польща уклала контракт із Британією про купівлю ППО на понад 4 млрд фунтів

 

Польща уклала угода із Британією на суму понад 4 млрд фунтів щодо постачання засобів протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії.

Британська компанія MBDA підписала субконтракт з польською оборонною компанією PGZ у рамках програми Narew, за якою польські сили отримають вдосконалену систему протиповітряної оборони наземного базування.

Вона здатна запускати ракети для боротьби з повітряними загрозами, такими як крилаті ракети та винищувачі, радіус дії понад 40 кілометрів.

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Збройні Сили в рамках програми отримають понад 1000 ракет CAMM ER і понад 100 пускових установок. Угода також передбачає масштабну передачу технологій, що забезпечує виробництво ракет і пускових установок у Польщі.

Оборонні закупівлі Польщі

Варто зазначити, що останнім часом Польща активно закуповує різну військову техніку для того, щоб зміцнити оборону країни. Як зазначало видання The Telegraph ще у травні, Польща хоче збудувати найбільшу сухопутну армію в Європі на тлі загрози з боку Росії.

Зокрема, вона замовила у США танки Abrams та 486 одиниць реактивних систем залпового вогню HIMARS.

За даними ЗМІ, Польща хоче взяти кредит у Південної Кореї розміром 22,7 млрд доларів на закупівлю військової техніки.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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