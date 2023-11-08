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АНАЛІТИКА

Відновити українське посвідчення водія тепер можна у Чехії

 

Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ України розширили перелік європейських країн, в яких українці мають можливість відновлювати втрачені посвідчення водія.

"Відтепер ця послуга стала доступна в ДП "Документ" і в Чехії. До цього українські кермувальники там лише обмінювали посвідчення водія. А тепер можуть відновлювати у зв'язку із втратою чи викраденням", - сказано в повідомленні МВС.

Аби відновити посвідчення водія у Чехії, необхідно звернутись до підрозділу ДП "Документ". Адреса розташування: Прага, площа Республіки 656/8 (ТЦ "Котва").

Послуга з відновлення посвідчення водія надається в порядку "живої" черги. Також доступний онлайн запис - через електронну чергу на сайті ДП "Документ".

Громадянам потрібно з собою взяти пакет документів:

* паспорт громадянина України із зазначеним у ньому зареєстрованим місцем проживання, а якщо паспорт у форматі ID-картки без наявних відомостей про реєстрацію місця проживання, то разом надається витяг про реєстрацію місця проживання особи, або закордонний паспорт;
* ідентифікаційний номер;
* документ, що підтверджує зміну особистих даних (наприклад, свідоцтво про реєстрацію шлюбу тощо) у разі зміни персональних даних;
* медична довідка (на період воєнного стану не обов'язкова).

Після того, як адміністратор отримує необхідні документи, громадянина фотографують. Далі створюється заявка на відновлення посвідчення водія, яку в Україні розглядає адміністратор сервісного центру МВС. У разі схвалення замовник отримує новий документ видрукований на бланку.

Окрім Чехії, українські кермувальники мають можливість відновлювати та обмінювати свої посвідчення водія у Польщі, Німеччині, Іспанії та Туреччині. Наразі у Словаччині поки доступно виключно обмін цих документів.

Раніше повідомлялося, що в чотирьох містах України - Києві, Львові, Одесі та Дніпрі - відновлення посвідчення водія у зв'язку з втратою чи викраденням доступне не лише у сервісних центрах МВС, а й у Паспортному сервісі ДП "Документ".
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Чехія
 

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