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Глава уряду Португалії подав у відставку через корупційний скандал
19:50 07.11.2023 |
Глава уряду Португалії Антоніу Кошта у вівторок, 7 листопада, подав президентові країни заяву про відставку. За словами прем'єра, президент Марселу Ребелу де Соуза її прийняв.
"Я присвятив своє серце та душу служінню країні, я був готовий виконати мандат, який мені довірили португальці. Сьогодні мене здивувала інформація, що проти мене вже порушено чи буде порушено кримінальну справу. Готовий співпрацювати з правосуддям, щоб розкрити всю правду", - заявив Кошта у телезверненні.
Раніше у цей день у кількох урядових будівлях та інших офісах в Португалії відбулися обшуки. За повідомленнями ЗМІ, кілька людей були заарештовані, у тому числі керівник апарату глави португальського уряду. Прокуратура також назвала підозрюваним міністра інфраструктури. Ідеться про підозру у хабарництві та зловживаннях перевагами при наданні концесій на видобуток літію і виробництво так званого "зеленого" водню.
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