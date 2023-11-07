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Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі - заява
15:53 07.11.2023 |
Північноатлантична рада у вівторок оголосила, що держави-члени НАТО припиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ) у відповідь на рішення Росії вийти з договору.
"Попри визнання ролі ДЗЗСЄ як наріжного каменю архітектури євроатлантичної безпеки, ситуація, за якої держави-учасниці НАТО дотримуються договору, а Росія - ні, була б нестійкою. Тому, як наслідок, союзні держави-учасниці мають намір призупинити дію ДЗЗСЄ на стільки, скільки необхідно, відповідно до своїх прав за міжнародним законодавством. Це рішення повністю підтримано всіма союзниками з НАТО", - йдеться в заяві, розміщеній на сайті штаб-квартири Північноатлантичного альянсу в Брюсселі.
У документі міститься засудження Радою НАТО рішення Росії вийти з ДЗЗСЄ, наголошується, що "вихід Росії є останнім у серії дій, які систематично підривають євроатлантичну безпеку".
Водночас у документі йдеться про те, що союзники "підтверджують постійну прихильність зниженню військового ризику і запобіганню неправильних уявлень та конфліктів" і запрошують ті держави, які поділяють це зобов'язання і ці принципи, приєднатися до дій альянсу, "щоб також зробити свій внесок у підвищення передбачуваності та стабільності в євроатлантичному регіоні".
"Союзники, як і раніше, єдині в прихильності до ефективного контролю над звичайними озброєннями як ключового елементу євроатлантичної безпеки, з огляду на ситуацію, що склалася у сфері безпеки, і безпеку всіх союзників. Це доповнює потенціал стримування і оборони Північноатлантичного альянсу, який союзники вирішили й надалі зміцнювати", - наголосили у НАТО.
МЗС Великої Британії також оприлюднило заяву, в якій виступило з критикою щодо рішення Росії про вихід із ДЗЗСЄ, і повідомило про припинення участі Лондона в договорі.
Передбачену ДЗЗСЄ процедуру виходу Росії завершено опівночі на 7 листопада, повідомило раніше МЗС РФ.
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