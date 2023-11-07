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У Фінляндії арештували нерухомість бізнесмена РФ, пов'язаного з оборонним сектором
15:50 07.11.2023 |
У Фінляндії арештували нерухомість російського бізнесмена Бориса Альошина, який є фігурантом санкційного списку ЄС і пов'язаний з російською оборонною промисловістю.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.
Арешт був накладений на вимогу Міністерства закордонних справ Фінляндії у вересні.
Згідно з рішенням судового пристава, в Альошина конфіскували дві сусідні ділянки з нерухомістю загальною вартістю понад 2,5 мільйона євро недалеко від міста Лонгвік.
Основним об'єктом нерухомості є ділянка площею близько 1,6 га. Згідно з даними земельного кадастру, у 2018 році Альошин заплатив за неї 2,3 мільйона євро.
Через два роки Міністерство оборони надало Альошину дозвіл на купівлю сусідньої ділянки за 250 000 євро.
У червні минулого року Рада ЄС додала 68-річного бізнесмена Альошина до санкційного списку через війну РФ проти України.
Альошин, який проживає в Москві, серед іншого, працює у кількох компаніях, пов'язаних з російською військовою промисловістю.
Зокрема, він є науково-технічним радником генерального директора російської державної авіаційної компанії "Об'єднана авіабудівна корпорація". Дочірні компанії групи виробляють винищувачі "МіГ" та "Сухой", які використовуються російськими військовими.
Альошин також обіймає посаду голови правління групи компаній "Кронштадт", яка виробляє, серед іншого, безпілотники "Оріон", що використовуються російськими військовими.
У 2003-2004 роках Альошин також обіймав посаду віцепрем'єр-міністра з питань промислової політики в уряді Михаїла Касьянова.
Влітку 2020 року Альошин надіслав фінському Міністерству оборони заявку на дозвіл купівлі ділянки. У ній йдеться, що бізнесмен проводив відпустки в цих місцях, де любив переважно рибалити.
Нагадаємо, 3 листопада США запровадили санкції проти громадянки Росії Єкатерини Жданової, яка допомагала російській еліті у відмиванні й переказі сотень мільйонів доларів за допомогою віртуальної валюти в обхід обмежень.
Перед цим стало відомо, що у Фінляндії починається суд над жінкою, яку звинувачують у придбанні всередині країни компонентів набоїв для стрілецької зброї і їхній контрабанді до Росії.
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