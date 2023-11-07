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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Майже 40% росіян стикаються з труднощами при виплаті боргів
15:47 07.11.2023 |
Близько 18% працездатних росіян витрачають на погашення кредитів більш як половину щомісячного доходу, а кожен п'ятий (21%) періодично пропускає графік виплат.
Про це свідчать результати опитування, проведеного російським сервісом "Кредитний помощник", що входить до групи CosmoVisa, пише російська редакція Forbes.
Згідно із ним, понад третина опитаних росіян (42%) витрачають на виплату щомісячних внесків від 10% до 30% доходу, а 24% - 30-50%. Водночас 4% росіян змушені витрачати на погашення кредитів понад 80% своїх доходів.
Лише 12% працездатних росіян заявили, що спрямовують на погашення кредитів до 10% прибутку.
У серпні понад 80% доходів на погашення кредитів витрачали 3% опитаних, а понад 50% - лише 16%.
За даними опитування, у жовтні 56% працездатних росіян мали один кредит, 28% - два та 8% - три і більше. Два місяці тому, у серпні, про наявність одного кредиту повідомляли 35% респондентів, двох - 14%, трьох та більше - 5%.
На питання, наскільки їм комфортно обслуговувати кредити, 22% респондентів відповіли "складно", 13% - "дуже складно", майже кожний п'ятий (21%) визнав, що періодично пропускає графік погашення.
Експерти відзначають кредитний бум у Росії. Особливо сильно кредитування розігналося у липні - серпні, коли громадяни поспішили взяти кредити через побоювання збільшення ставок та зростання цін на товари та послуги.
Як повідомлялося, обсяг виданих іпотечних кредитів у Росії у вересні встановив історичний рекорд: 955 мільярдів рублів, що на 12% більше, ніж у серпні. За місяць портфель іпотечних кредитів зріс на 666 млрд рублів - до 17,1 трлн руб.
При цьому у другому кварталі 2023 року 71,7% іпотечних кредитів у Росії банки видали позичальникам, які витрачають на обслуговування кредитів понад 50% свого доходу. Загалом в іпотечному портфелі російських банків частка позик клієнтам, які віддають більше половини доходу на виплати за кредитами, становить 60,8%.
Через це російська влада поступово згортає програми пільгової іпотеки. Низка найбільших російських банків вже підвищили вимоги до першого внеску, а також підвищили ставки за звичайними іпотечними кредитами.
Своєю чергою це може вдарити по будівельній галузі. Раніше російський віцепрем'єр Марат Хуснуллін визнавав, що з усього обсягу житла, що будується в Росії, продано лише 41%. Тоді ж Владімір Путін визнав "дисбаланси", що виникають на первинному ринку нерухомості в Росії, і закликав розширити програми пільгової іпотеки.
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