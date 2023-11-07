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ЄС домовився про правила політичної реклами, щоб обмежити іноземне втручання
13:37 07.11.2023 |
Рада ЄС та Європарламент погодили законодавство, яке гармонізує вимоги до політичної реклами в різних країнах та забороняє іноземним суб'єктам спонсорувати політичну рекламу перед виборами.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Euractiv.
Ці заходи покликані обмежити іноземне втручання та підвищити прозорість. Втім нові правила застосовуватимуться лише після виборів до Європарламенту наступного року.
Законодавство передбачає чітке маркування політичної реклами, полегшення доступу до інформації про фінансування та створення публічного сховища, яке міститиме всю політичну рекламу в мережі та пов'язану з нею інформацію за період до семи років.
Нові правила також забороняють організаціям з третіх країн спонсорувати політичну рекламу протягом трьох місяців перед будь-якими виборами чи референдумом.
За словами доповідача, депутата Європарламенту Сандро Годзі, ці заходи ускладнять іноземним суб'єктам поширення дезінформації та втручання у вільні та демократичні процеси ЄС.
"Ми також забезпечили сприятливе середовище для транснаціональної агітації напередодні наступних виборів до Європарламенту", - зазначив він.
Очікують, що у листопаді Єврокомісія запропонує пакет заходів, який включатиме своєрідний "закон про іноземних агентів", що регулюватиме іноземне фінансування лобістської діяльності по всьому ЄС.
Правила застосовуватимуться лише до спонсорованої політичної реклами, а особисті погляди, політичні переконання, журналістський контент або загальні комунікації офіційних організацій не підпадають під сферу дії законодавства.
Раніше комітет парламенту Франції з питань розвідки у своєму щорічному звіті заявив про "всюдисущу й тривалу загрозу" іноземного втручання з використанням шпигунства й дезінформації, передусім із боку Росії та Китаю.
Перед цим віцепрезидентка Єврокомісії, єврокомісарка з цінностей і прозорості Вера Юрова сказала, що бачить загрозу перемоги на майбутніх виборах крайніх правих і лівих сил, якщо не "відновити довіру" громадян до демократії.
Нагадаємо, Єврокомісія чекає від Meta i TikTok пояснень, що вони роблять для протидії втручанню у вибори та операціям інформаційного впливу з використанням їхніх платформ.
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