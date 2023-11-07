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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Німеччина допоможе відновити інтернет на деокупованих територіях. Дає 700 000 євро
12:17 07.11.2023 |
Німецький уряд надав 700 000 євро на гранти українським телеком-компаніям на відновлення інтернету в Україні. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Мета - відновити інтернет-інфраструктуру на деокупованих територіях, щоб українці могли спілкуватися з рідними, працювати та навчатися онлайн", - написав міністр у соцмережах.
Допомогу до 10 000 євро отримають 70 телеком-компаній, що працюють у Київській (без Києва), Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській та Луганській областях.
Кошти можна витратити на:
- обладнання та матеріали;
- оплату рахунків за електроенергію;
- орендну плату;
- виплати, необхідні для утримання мереж;
- заробітну платню працівників.
Щоб отримати грант, провайдери повинні подати заявку до 30 листопада.
Грантові кошти виділені за програмою міжнародного співробітництва ReACT4UA/EU4Business.
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