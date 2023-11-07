Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Німеччина допоможе відновити інтернет на деокупованих територіях. Дає 700 000 євро

 

Німецький уряд надав 700 000 євро на гранти українським телеком-компаніям на відновлення інтернету в Україні. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Мета - відновити інтернет-інфраструктуру на деокупованих територіях, щоб українці могли спілкуватися з рідними, працювати та навчатися онлайн", - написав міністр у соцмережах.

Допомогу до 10 000 євро отримають 70 телеком-компаній, що працюють у Київській (без Києва), Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській та Луганській областях.

Кошти можна витратити на:

- обладнання та матеріали;

- оплату рахунків за електроенергію;

- орендну плату;

- виплати, необхідні для утримання мереж;

- заробітну платню працівників.

Щоб отримати грант, провайдери повинні подати заявку до 30 листопада.

Грантові кошти виділені за програмою міжнародного співробітництва ReACT4UA/EU4Business.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,0371
  0,0055
 0,02
EUR
 1
 38,4840
  0,2366
 0,61

Курс обміну валют на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0906  0,09 0,24 37,7226  0,09 0,25
EUR 39,6268  0,09 0,23 40,4361  0,10 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,0500  0,02 0,04 36,0600  0,01 0,03
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес