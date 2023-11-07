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АНАЛІТИКА

Глави світових банків попереджають про нову ймовірну кризу через геополітичну ескалацію

 

Глави провідних світових банків стурбовані тим, що наступна криза фінансового сектору може виникнути через зростання геополітичної невизначеності. Про це вони заявили на Інвестиційному саміті глобальних фінансових лідерів, організованому Валютно-кредитним управлінням Гонконгу, повідомляє Reuters.

На думку головного виконавчого директора Morgan Stanley Джеймса Гормана, тригером наступної глобальної фінансової кризи, швидше за все, стане геополітичний чи політичний простір. "Проблеми демократії в деяких країнах світу абсолютно очевидні", - сказав Горман.

Генеральний директор Deutsche Bank Крістіан Сьюїнг заявив, що ринки значною мірою стійкі перед глобальними подіями, але будь-яке затишшя вразливе перед ризиком нових подій.

"Мій найбільший страх полягає в тому, що ще одна геополітична ескалація - і це може статися досить швидко - і ринки в якийсь момент фактично втратять спокій, і тоді на ринку станеться подія", - сказав Сьюїнг.

Коментарі пролунали на тлі того, що конфлікт між Ізраїлем і сектором Гази, що розгортається, додає невизначеності до глобальних економічних перспектив, у той час, як російсько-українська війна затягується, а напруженість між Китаєм і США продовжує зростати, попри зусилля зі зближення лідерів двох наддержав.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
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