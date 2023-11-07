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Глави світових банків попереджають про нову ймовірну кризу через геополітичну ескалацію
11:58 07.11.2023 |
Глави провідних світових банків стурбовані тим, що наступна криза фінансового сектору може виникнути через зростання геополітичної невизначеності. Про це вони заявили на Інвестиційному саміті глобальних фінансових лідерів, організованому Валютно-кредитним управлінням Гонконгу, повідомляє Reuters.
На думку головного виконавчого директора Morgan Stanley Джеймса Гормана, тригером наступної глобальної фінансової кризи, швидше за все, стане геополітичний чи політичний простір. "Проблеми демократії в деяких країнах світу абсолютно очевидні", - сказав Горман.
Генеральний директор Deutsche Bank Крістіан Сьюїнг заявив, що ринки значною мірою стійкі перед глобальними подіями, але будь-яке затишшя вразливе перед ризиком нових подій.
"Мій найбільший страх полягає в тому, що ще одна геополітична ескалація - і це може статися досить швидко - і ринки в якийсь момент фактично втратять спокій, і тоді на ринку станеться подія", - сказав Сьюїнг.
Коментарі пролунали на тлі того, що конфлікт між Ізраїлем і сектором Гази, що розгортається, додає невизначеності до глобальних економічних перспектив, у той час, як російсько-українська війна затягується, а напруженість між Китаєм і США продовжує зростати, попри зусилля зі зближення лідерів двох наддержав.
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