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Чехія та Словаччина програють Польщі й Угорщині перегони за виробництво електромобілів – Bloomberg
11:56 07.11.2023 |
Угорщина та Польща змагаються за першість у Європі у переході на виробництво електромобілів, повідомляє Bloomberg.
Китайська компанія BYD, яка вже має завод електробусів і вантажівок на півночі Угорщини, обрала цю країну замість Німеччини для будівництва свого першого європейського автомобільного заводу. Інвестиції в завод становитимуть приблизно 20 мільярдів євро.
Серед інших компаній - Contemporary Amperex Technology, яка будує завод вартістю 7,3 мільярда євро в Дебрецені у партнерстві з Mercedes-Benz AG, BMW AG, що будує власний завод електромобілів у тому ж місті.
Схожа картина і в Польщі. Завод літій-іонних акумуляторів LG Energy Solution у Вроцлаві є найбільшим виробництвом такого роду в Європі. Після того, як у 2025 році буде завершено розширення вартістю 500 мільйонів євро, завод щорічно вироблятиме достатньо акумуляторів для живлення мільйона електромобілів.
Польща також має намір піднятися в ланцюжку вартості електромобілів. Минулого року державна компанія ElectroMobility Poland підписала угоду з китайською Geely Holding Group на постачання технологій для місцевого бренду електромобілів Izera. Виробництво заплановано на кінець 2025 року.
Щодо Чехії та Словаччини - компанія Volkswagen AG, яка володіє флагманським чеським автомобільним брендом Skoda, минулого тижня заявила, що "немає жодного бізнесового обґрунтування" створювати там виробництво акумуляторів після того, як вибрала інші місця в Європі й Канаді.
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