У США вважають залежність від ядерного палива з РФ загрозою нацбезпеці

Залежність США від російського ядерного палива становить критичну загрозу національній безпеці та кліматичним цілям.

Як пише "Європейська правда", про це заявила Financial Times Кетрін Хафф, помічниця міністра з питань ядерної енергетики.

За її словами, "викликає серйозне занепокоєння" той факт, що близько 20 відсотків палива, яке використовується в американському парку ядерних реакторів, постачається за контрактами на збагачення з російськими постачальниками.

Хафф зазначила, що Росія контролює майже 50 відсотків світових потужностей зі збагачення урану і протягом багатьох років успішно працювала над тим, щоб підірвати ланцюжок постачання ядерної енергії в США, демпінгуючи дешеві продукти зі збагаченого урану на світових ринках.

"Дуже важливо, щоб ми позбулися нашої залежності, особливо від Росії, - сказала Хафф в інтерв'ю. - Якщо ми не будемо діяти, Росія продовжуватиме утримувати ядерний потенціал США".

"Без дій Росія продовжуватиме утримувати цей ринок... це дійсно важливо для національної безпеки, для клімату, для нашої енергетичної незалежності", - зазначила вона.

США та їхні союзники запровадили санкції проти російської нафтової та газової промисловості після повномасштабного вторгнення РФ в Україну минулого року, що коштувало Москві десятки мільярдів доларів втрачених доходів. Але Вашингтон утримався від того, щоб перешкодити російському ядерному гіганту "Росатому" продавати ядерне паливо і послуги зі збагачення американським і західним операторам електростанцій, оскільки існує мало альтернативних джерел постачання.

Ланцюжок постачання ядерного палива починається з видобутку та збагачення уранової руди. Але саме хімічний процес перетворення руди на газ гексафторид урану, а потім збагачення ізотопу урану-235 до рівня близько 5 відсотків, необхідний для стандартних форм ядерного палива, є домінуючим у "Росатомі", кажуть експерти.

Існує лише кілька західних постачальників послуг зі збагачення ядерного палива, включаючи французьку компанію Orano і Urenco, консорціум Великої Британії, Німеччини та Нідерландів. Tenex, дочірня компанія корпорації "Росатом", є єдиною компанією у світі, що забезпечує комерційний продаж нового типу палива під назвою Haleu - низькозбагаченого урану з високим вмістом урану, збагаченого до 5-20 відсотків, який може використовуватись у новому поколінні менших, більш ефективних реакторів.

Хафф повідомила, що адміністрація Байдена звернулася до Конгресу з проханням виділити додаткові $2,16 млрд на підтримку стратегії стимулювання американських компаній до нарощування потужностей зі збагачення та переробки урану.

За її словами, цей план зробить Міністерство енергетики довгостроковим покупцем останньої інстанції для компаній, щоб забезпечити адекватне постачання палива для майбутнього парку ядерних реакторів, що розширюється.

Однак, як зазначила Хафф, успіх цієї державної інвестиції залежатиме від запровадження довгострокових обмежень на російську ядерну продукцію та послуги.

"Ми бачили в минулому, що демпінг дешевого російського збагаченого урану історично дійсно завдав шкоди нашому паливному циклу і привів нас туди, де ми знаходимося сьогодні", - сказала Хафф, додавши, що в Конгресі існує двопартійна підтримка ядерної енергетики.

Законопроєкт про заборону імпорту урану з Росії пройшов підкомітет Палати представників у травні. Аналогічний законопроєкт знаходиться на розгляді в Сенаті.

Влітку президент Володимир Зеленський закликав ЄС працювати над наступним пакетом санкцій і запровадити обмеження проти російської компанії "Росатом".

У вересні повідомлялося, що Угорщина зробила крок для заміни російського ядерного палива на французьке.