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АНАЛІТИКА

Фінляндія попрощалась з російськими власниками Helsinki Shipyard. Новий акціонер – з Канади

 

Канадська суднобудівна компанія Davie викупила активи фінської корабельні Helsinki Shipyard Oy, яка близько десяти років належала росіянам - спочатку Об'єднаній суднобудівельній корпорації, а потім кіпрському офшору росіянина Рішата Багаутдінова. Про це повідомляється на сайті Helsinki Shipyard.

Корабельня була орієнтована на російський ринок, і через повномасштабне російське вторгнення в Україну у неї виникли економічні та фінансові проблеми. З новим власником для неї відкривається північноамериканський ринок.

Деталі угоди з придбання корабельні є конфіденційними, але у Davie повідомили, що її частково профінансував уряд Квебеку - він надав 77 млн євро. Значна частина грошей піде на забезпечення фінської компанії обіговими коштами, поки вона відновить роботу та знайде нові контракти.

Helsinki Shipyard Oy була заснована у 1865 році під назвою Helsingfors Skeppsdocka. Вона спеціалізується на будівництві криголамів та багатофункціональних суден із підвищеним льодовим класом. У 2014 році корабельня увійшла до складу російської Об'єднаної суднобудівної корпорації, а у 2019 році її купила кіпрська Algador Holdings Ltd Багаутдінова.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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