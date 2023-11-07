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Фінляндія попрощалась з російськими власниками Helsinki Shipyard. Новий акціонер – з Канади
09:53 07.11.2023 |
Канадська суднобудівна компанія Davie викупила активи фінської корабельні Helsinki Shipyard Oy, яка близько десяти років належала росіянам - спочатку Об'єднаній суднобудівельній корпорації, а потім кіпрському офшору росіянина Рішата Багаутдінова. Про це повідомляється на сайті Helsinki Shipyard.
Корабельня була орієнтована на російський ринок, і через повномасштабне російське вторгнення в Україну у неї виникли економічні та фінансові проблеми. З новим власником для неї відкривається північноамериканський ринок.
Деталі угоди з придбання корабельні є конфіденційними, але у Davie повідомили, що її частково профінансував уряд Квебеку - він надав 77 млн євро. Значна частина грошей піде на забезпечення фінської компанії обіговими коштами, поки вона відновить роботу та знайде нові контракти.
Helsinki Shipyard Oy була заснована у 1865 році під назвою Helsingfors Skeppsdocka. Вона спеціалізується на будівництві криголамів та багатофункціональних суден із підвищеним льодовим класом. У 2014 році корабельня увійшла до складу російської Об'єднаної суднобудівної корпорації, а у 2019 році її купила кіпрська Algador Holdings Ltd Багаутдінова.
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