Фінансові новини
- |
- 07.11.23
- |
- 15:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Палаті представників досі не вирішили, як уникнути шатдауну, - NBC
09:09 07.11.2023 |
Члени Палати представників США досі не вирішили як саме уникнути шатдауну (зупинки уряду) після 17 листопада, коли закінчиться дія тимчасового бюджету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.
Новий спікер Республіканської партії Майк Джонсон зібрався зі своєю командою ввечері в понеділок і розглянув їхні варіанти, як залишити уряд відкритим після кінцевого терміну короткочасного бюджету 17 листопада.
Минулого тижня Джонсон заявив, що він вважає за краще прийняти резолюцію, яка буде діяти до 15 січня, що дозволить уряду працювати протягом свят і дасть обом палатам більше часу для ухвалення та узгодження всіх 12 законопроектів про фінансування.
Але під час закритої зустрічі в понеділок лідери Республіканської партії також обговорили ідею, яка передбачає поетапне, короткострокове тимчасове фінансування.
Згідно з останньою пропозицією, республіканці винесуть три-чотири законопроекти про фінансування до 7 грудня, а решту законопроектів про витрати розглянуть окремо до 19 січня.
Чому була загроза шатдауну
У вересні загроза призупинення роботи уряду була пов'язана з позицією ультраправих республіканців. Вони блокували ухвалення бюджетних законопроектів на наступний фінансовий рік, вимагаючи урізати, на їхню думку, зайві витрати.
У тому числі, вони виступали проти додаткової допомоги Україні. До останнього Білий дім намагався включити хоча б компромісні 6 млрд доларів для нашої країни до середини листопада, але ініціатива не змогла набрати достатньо голосів.
Тоді адміністрація Джо Байдена хотіла отримати "добро" на пакет сумою понад 40 млрд доларів, з якого близько 24 млрд мають бути виділені Україні. Зазначимо, що пізніше Байден запропонував пакет на 61,4 млрд доларів, його ще не розглядали.
Отже, тоді було ухвалене рішення про тимчасовий бюджет з 1 жовтня по 17 листопада. У разі неприйняття подальшого бюджету уряд знову буде під загрозою шатдауну.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп відмовився їхати в Україну на запрошення Зеленського через «конфлікт інтересів»
|Вибори в Україні не на часі - Зеленський
|Більшість у КМП НБУ очікують зниження в грудні облікової та «робочих» ставок на 1 п.п., інші допускають на 2 п.п. - підсумки дискусії
|Умеров підписав Концепцію військової кадрової політики, що передбачає рекрутинг замість призову
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|11-12 листопада в Києві пройде перший всеукраїнський фестиваль, присвячений дню винороба України
У РУБРИЦІ
|Майже 40% росіян стикаються з труднощами при виплаті боргів
|Польща другий день поспіль надає аварійну допомогу Україні - Укренерго
|Вимоги польських перевізників про повернення дозволів для України залишаться без відповіді - голова Держагентства відновлення
|П'ять голландських F-16 вирушають до Румунії, де незабаром буде відкрито центр для підготовки пілотів з України та країн НАТО
|ЄС домовився про правила політичної реклами, щоб обмежити іноземне втручання
|Нетаньяху: Ізраїль готовий до "невеликих пауз" у боях
Бізнес
|Xiaomi 14 з чипом Snapdragon 8 Gen 3 став найпотужнішим у світі смартфоном за версією AnTuTu
|realme GT Neo 5 SE обійшов Redmi Note 12 Turbo і став найпотужнішим у світі смартфоном середнього класу за версією AnTuTu
|Україна підписала міжнародну декларацію про безпечне використання ШІ
|iPhone індійського виробництва досягнуть до чверті світових поставок у 2024 році – Мінґ-Чі Куо
|Renault представила новий кросовер Kardian
|X/Twitter позначив допис Маска про Іран та військові бази США як дезінформацію — мільярдер видалив позначку і сказав, що це «жарт»
|Volkswagen відмовився від будівництва гігафабрики в Чехії: падає попит на електромобілі