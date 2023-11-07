Дуда доручив чинному прем'єру Польщі від ПіС формувати уряд

Президент Польщі Анджей Дуда доручив формування нового уряду після парламентських виборів 15 жовтня чинному прем'єр-міністру Матеушу Моравецькому.

Про це він сказав у вечірньому зверненні до громадян, передає кореспондент "Європейської правди".

За словами польського президента, він ухвалив рішення доручити формування уряду спершу саме Моравецькому як представнику партії, що отримала найбільшу кількість голосів на виборах, "після спокійного аналізу та консультацій".

"Таким чином, я вирішив продовжити добру парламентську традицію, згідно з якою фракція-переможець першою отримує можливість сформувати уряд", - підкреслив він.

Паралельно Дуда оголосив, що запропонує Сейму призначити своїм маршалком (спікером) Марека Савіцького з Польської народної партії, який обирається до парламенту понад 30 років.

Питання призначення спікера й прем'єра нижня палата парламенту Польщі має розглянути на першому засіданні 13 листопада.

Раніше президент Польщі заявив, що є два головні кандидати на посаду прем'єр-міністра - чинний прем'єр Матеуш Моравецький, висуванець партії влади "Право і справедливість", і Дональд Туск, якого підтримує об'єднана польська опозиція.

Хоча ПіС і має найбільше представництво в Сеймі, вона не змогла заручитись достатньою підтримкою голосів, аби гарантувати собі більшість. Тому з великою ймовірністю в разі провалу спроб Моравецького сформувати уряд це право перейде до опозиції.

Відомо, що більшість поляків вважають Туска найкращим кандидатом на формування нового уряду країни.