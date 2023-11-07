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127 британських компаній зізнались у порушенні санкцій проти Росії - FT
19:50 06.11.2023 |
127 британських компаній визнали, що порушували запроваджені проти Росії санкції від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Про це повідомляє видання Financial Times на підставі даних запиту до Міністерства фінансів Британії, передає Укрінформ.
Згідно із даними, станом на 17 травня 127 компаній добровільно повідомили уряд Великої Британії про порушення санкцій. Це може сприяти зменшенню штрафних санкцій для них.
Як зазначається, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Велика Британія запровадила санкції проти більше як 1600 фізичних і юридичних осіб.
Водночас, за словами аналітиків, широта санкцій стала проблемою для британського бізнесу, адже Росія інтегрована у світову економіку, на відміну від інших підсанкційних режимів, таких як Іран та Північна Корея.
Як повідомляв Укрінформ, управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії ввело обмеження проти компанії Dzing Finance Ltd., яка займається фінансовими технологіями і має зв'язки з Росією.
Європейська комісія цього тижня представить 12-й пакет санкцій проти Росії, а також планує до кінця року погодити правові заходи для використання в інтересах України прибутків від заблокованих у ЄС суверенних активів РФ.
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