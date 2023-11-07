Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

127 британських компаній зізнались у порушенні санкцій проти Росії - FT

 

127 британських компаній визнали, що порушували запроваджені проти Росії санкції від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє видання Financial Times на підставі даних запиту до Міністерства фінансів Британії, передає Укрінформ.

Згідно із даними, станом на 17 травня 127 компаній добровільно повідомили уряд Великої Британії про порушення санкцій. Це може сприяти зменшенню штрафних санкцій для них.

Як зазначається, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Велика Британія запровадила санкції проти більше як 1600 фізичних і юридичних осіб.

Водночас, за словами аналітиків, широта санкцій стала проблемою для британського бізнесу, адже Росія інтегрована у світову економіку, на відміну від інших підсанкційних режимів, таких як Іран та Північна Корея.

Як повідомляв Укрінформ, управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії ввело обмеження проти компанії Dzing Finance Ltd., яка займається фінансовими технологіями і має зв'язки з Росією.

Європейська комісія цього тижня представить 12-й пакет санкцій проти Росії, а також планує до кінця року погодити правові заходи для використання в інтересах України прибутків від заблокованих у ЄС суверенних активів РФ.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,0426
  0,1279
 0,35
EUR
 1
 38,7206
  0,0072
 0,02

Курс обміну валют на вчора, 10:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1812  0,08 0,23 37,8154  0,03 0,07
EUR 39,7169  0,05 0,14 40,5362  0,17 0,42

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,0350  0,20 0,54 36,0500  0,20 0,55
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес