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АНАЛІТИКА

США пообіцяли Вірменії допомогу з реформою збройних сил

 

Голова Генерального штабу Збройних сил Вірменії Едвард Асрян минулого тижня відвідав Європейське командування США (USEUCOM) в німецькому Штутгарті й обговорив допомогу в реформуванні вірменської армії.

Про це йдеться в повідомленнях вірменського Міноборони й USEUCOM, пише "Європейська правда".

Під час зустрічі, яка тривала 1-3 листопада, Асрян відвідав штаб-квартиру Європейського командування США в Штутгарті й зустрівся із заступником командира USEUCOM Стівеном Башамом, з яким обговорив розвиток двостороннього військового співробітництва.

"Генерал-лейтенант Стівен Башам висловив готовність США продовжувати сприяння поточним програмам співробітництва, а також ініціювати нові напрямки співробітництва в таких сферах: професіоналізація збройних сил, зміцнення професійного сержантського складу, модернізація системи управління, миротворчість, військова медицина, військова освіта і бойова підготовка, навчання та інше", - повідомило Міноборони Вірменії.

В USEUCOM своєю чергою додали, що обговорення з вірменською стороною зосереджувались на безпековому середовищі Вірменії, оборонних реформах та оборонній співпраці зі Сполученими Штатами.

"Для нас було честю приймати генерал-лейтенанта Асряна і його команду. Ми багато чому навчилися один від одного. Це була знакова подія, оскільки ми свідомо і поступово розвиваємо наші оборонні відносини", - додав Башам.

В останні місяці відносини між Вірменією та Росією, довготривалою союзницею Єревана, різко погіршились. У Вірменії все частіше лунали заклики про необхідність вийти з лав ОДКБ - безпекової організації, що діє під егідою РФ.

Після блискавичної операції Азербайджану з повернення Нагірного Карабаху під свій контроль у Вірменії покладають на РФ відповідальність не лише за те, що розміщені у Карабаху "миротворці" були абсолютно пасивними, але й за відверте підігравання діям Баку.

МЗС Росії публічно критикувало останні заяви прем'єра Вірменії Нікола Пашиняна за "розворот від РФ".
 

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