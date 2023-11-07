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США пообіцяли Вірменії допомогу з реформою збройних сил
17:25 06.11.2023 |
Голова Генерального штабу Збройних сил Вірменії Едвард Асрян минулого тижня відвідав Європейське командування США (USEUCOM) в німецькому Штутгарті й обговорив допомогу в реформуванні вірменської армії.
Про це йдеться в повідомленнях вірменського Міноборони й USEUCOM, пише "Європейська правда".
Під час зустрічі, яка тривала 1-3 листопада, Асрян відвідав штаб-квартиру Європейського командування США в Штутгарті й зустрівся із заступником командира USEUCOM Стівеном Башамом, з яким обговорив розвиток двостороннього військового співробітництва.
"Генерал-лейтенант Стівен Башам висловив готовність США продовжувати сприяння поточним програмам співробітництва, а також ініціювати нові напрямки співробітництва в таких сферах: професіоналізація збройних сил, зміцнення професійного сержантського складу, модернізація системи управління, миротворчість, військова медицина, військова освіта і бойова підготовка, навчання та інше", - повідомило Міноборони Вірменії.
В USEUCOM своєю чергою додали, що обговорення з вірменською стороною зосереджувались на безпековому середовищі Вірменії, оборонних реформах та оборонній співпраці зі Сполученими Штатами.
"Для нас було честю приймати генерал-лейтенанта Асряна і його команду. Ми багато чому навчилися один від одного. Це була знакова подія, оскільки ми свідомо і поступово розвиваємо наші оборонні відносини", - додав Башам.
В останні місяці відносини між Вірменією та Росією, довготривалою союзницею Єревана, різко погіршились. У Вірменії все частіше лунали заклики про необхідність вийти з лав ОДКБ - безпекової організації, що діє під егідою РФ.
Після блискавичної операції Азербайджану з повернення Нагірного Карабаху під свій контроль у Вірменії покладають на РФ відповідальність не лише за те, що розміщені у Карабаху "миротворці" були абсолютно пасивними, але й за відверте підігравання діям Баку.
МЗС Росії публічно критикувало останні заяви прем'єра Вірменії Нікола Пашиняна за "розворот від РФ".
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