Китай викинув росію з проєкту створення літака-конкурента лайнерам Boeing та Airbus

Спроба росії домовитися про співробітництво з Китаєм для створення першого з часів СРСР власного широкофюзеляжного авіалайнера завершилася провалом.

Китай остаточно виключив російських партерів із проєкту лайнера CR929, який має конкурувати з літаками виробництва Boeing та Airbus, пише The Moscow Times із посиланням на South China Morning Post.

Зокрема, китайський розробник літака - Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) - більше не вказує Росію серед учасників проєкту і просуває літак як виключно китайську розробку.

Віцепрезидент COMAC Ці Сюефен на конференції Китайської асоціації авіатранспорту (CATA) минулого тижня заявив про "прогрес" у розробці лайнера і перехід до етапу розробки "деталізованого дизайну", не згадавши Росію.

Видання зауважує, що про росію у якості партнера також не згадували під час офіційного запуску спецлабораторії для CR929 у вересні.

COMAC тоді заявляла про досягнення "технологічної самозабезпеченості" Китаю та "незалежні інноваційні можливості". Про участь у проєкті російської Об'єднаної авіабудівної корпорації, яка спочатку мала створити планер і хотіла взяти участь у розробці двигунів, не згадували.

На авіасалоні у французькому Ле-Бурже влітку 2023 року новий літак також був представлений як власна китайська розробка, хоча навіть абревіатура лайнера CR мала символізувати країни - учасниці проекту (C - China, Китай; R - Russia, росія). Тепер R виключили з назви літака, і COMAC просуває його як C929.

Як повідомлялося, російська "Об'єднана двигунобудівна корпорація" (входить до "Ростеху") розробляла новий двигун для цивільної авіації ПД-35, який планували використовувати для російсько-китайського літака CR929, оскільки власного нового літака для двигуна такої потужності росія не має. Його розробку мали завершити до 2027-2028 років, однак ці строки затягнуться щонайменше ще на кілька років через санкції.

Відтак, родночас російські ЗМІ визнавали, що фаворитами для китайського літака CR929 при виборі двигунів є General Electric GEnx і Rolls-Royce Trent, оскільки їх двигуни готові та сертифіковані.

Крім того, замість візків шасі виробництва рф СOMAC наполягала на використанні німецьких та американських вузлів.

У підсумку після початку повномасштабної війни в Україні та запровадження західних санкцій проти російської авіагалузі, Китай вирішив відмовитися від усіх російських напрацювань у CR929 та замінити їх західними.