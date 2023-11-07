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Блінкен говорив з главою МЗС Туреччини про ситуацію на Близькому Сході і членство Швеції в НАТО
15:41 06.11.2023 |
Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Туреччини зустрівся зі своїм колегою Хаканом Фіданом для обговорення ситуації на Близькому Сході.
Про це повідомляє Anadolu з посиланням на дипломатичні джерела, інформує "Європейська правда".
На зустрічі Фідан наголосив на необхідності негайно оголосити повне припинення вогню в Газі. Штати, як відомо, не підтримують повний режим тиші, оскільки вважають, що він зіграє на руку ХАМАС.
Сторони погодилися з тим, що необхідно запобігти жертвам серед цивільного населення і забезпечити безперервну і безперебійну доставку гуманітарної допомоги, заявили джерела.
Крім того, Блінкен обговорив з Фіданом питання заявки Швеції на членство в НАТО, яка досі не ратифікована Туреччиною, а також двосторонні та регіональні питання.
Загалом зустріч тривала близько 2,5 годин.
Туреччина у конфлікті між Ізраїлем та ХАМАС жорстко критикує ізраїльські сили, стверджуючи, що вони вчиняють воєнні злочини. Президент Туреччини Ердоган не вважає ХАМАС терористичною організацією. США, як відомо, підтримують Ізраль у його праві на самооборону, при цьому закликаючи уникати жертв серед цивільних у Газі.
Вранці 6 листопада Блінкен прибув до Туреччини після неоголошеного візиту до Іраку в неділю - це його остання зупинка в регіоні перед тим, як вирушити до Азії.
Напередодні Блінкен зустрівся з президентом Палестинської національної адміністрації Махмудом Аббасом на тлі напруги між ізраїльськими поселенцями і палестинцями на Західному березі річки Йордан.
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