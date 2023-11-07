Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Блінкен говорив з главою МЗС Туреччини про ситуацію на Близькому Сході і членство Швеції в НАТО

 

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Туреччини зустрівся зі своїм колегою Хаканом Фіданом для обговорення ситуації на Близькому Сході.

Про це повідомляє Anadolu з посиланням на дипломатичні джерела, інформує "Європейська правда".

На зустрічі Фідан наголосив на необхідності негайно оголосити повне припинення вогню в Газі. Штати, як відомо, не підтримують повний режим тиші, оскільки вважають, що він зіграє на руку ХАМАС.

Сторони погодилися з тим, що необхідно запобігти жертвам серед цивільного населення і забезпечити безперервну і безперебійну доставку гуманітарної допомоги, заявили джерела.

Крім того, Блінкен обговорив з Фіданом питання заявки Швеції на членство в НАТО, яка досі не ратифікована Туреччиною, а також двосторонні та регіональні питання.

Загалом зустріч тривала близько 2,5 годин.

Туреччина у конфлікті між Ізраїлем та ХАМАС жорстко критикує ізраїльські сили, стверджуючи, що вони вчиняють воєнні злочини. Президент Туреччини Ердоган не вважає ХАМАС терористичною організацією. США, як відомо, підтримують Ізраль у його праві на самооборону, при цьому закликаючи уникати жертв серед цивільних у Газі.

Вранці 6 листопада Блінкен прибув до Туреччини після неоголошеного візиту до Іраку в неділю - це його остання зупинка в регіоні перед тим, як вирушити до Азії.

Напередодні Блінкен зустрівся з президентом Палестинської національної адміністрації Махмудом Аббасом на тлі напруги між ізраїльськими поселенцями і палестинцями на Західному березі річки Йордан.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,0426
  0,1279
 0,35
EUR
 1
 38,7206
  0,0072
 0,02

Курс обміну валют на вчора, 10:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1812  0,08 0,23 37,8154  0,03 0,07
EUR 39,7169  0,05 0,14 40,5362  0,17 0,42

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,0350  0,20 0,54 36,0500  0,20 0,55
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес