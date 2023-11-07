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Трамп випереджає Байдена в п'яти з шести ключових штатів за рік до виборів
15:31 06.11.2023 |
За рік до виборів 2024 року президент США Джо Байден відстає від колишнього президента Дональда Трампа в п'яти з шести ключових для результатів голосування штатів.
Як пише "Європейська правда", про це свідчать нові опитування, проведені The New York Times та Дослідницьким інститутом Сієнського коледжу.
Результати показують, що Байден програє своєму найімовірнішому супернику від республіканців Трампу з різницею 4-10 відсоткових пунктів серед зареєстрованих виборців в штатах Аризона, Джорджія, Мічиган, Невада та Пенсильванія.
За даними опитування, нинішній президент Сполучених Штатів випереджає колишнього господаря Білого дому лише у Вісконсині на два відсоткові пункти.
Під час дослідження респонденти з усіма рівнями доходу заявили, що політика Байдена зашкодила їм особисто, тоді як політика Трампа їм допомогла.
Згідно з дослідженням, дві третини електорату вважають, що країна рухається в неправильному напрямку.
Виборців також непокоїть похилий вік Байдена - 81 рік. Переважна більшість респондентів - 71% - вважає, що Байден "занадто старий", щоб бути ефективним президентом.
62% заявили, що Байдену не вистачає "гостроти розуму", щоб бути ефективним. На противагу цьому лише 39% електорату загалом вважають занадто старим Трампа, якому 77 років.
З різницею 59% проти 37% респонденти заявили, що більше довіряють Трампу, ніж Байдену в питаннях економіки, що є найбільшим розривом у будь-якому питанні.
Перевагу Трампу в економічних питаннях віддали як чоловіки, так і жінки, з вищою освітою та без неї, серед усіх вікових категорій та рівня доходів.
Раніше повідомляли, що Байден у рейтингу політичних симпатій на один відсотковий пункт випереджає Трампа за рік до виборів голови держави.
Вересневе опитування показало, що більшість виборців вважають Байдена застарим для переобрання на другий термін.
Проведене у липні опитування Pew Research Center показало, що майже половина американців надали б перевагу президенту віком до 60 років.
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