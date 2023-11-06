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АНАЛІТИКА

Зростання реальних доходів населення в ОЕСР у II кварталі сповільнилося до 0,5%

Зростання реальних доходів населення в ОЕСР у II кварталі сповільнилося до 0,5%

 

Реальні доходи населення країн Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у другому кварталі 2023 року збільшилися на 0,5% щодо попередніх трьох місяців.

Підвищення доходів населення відзначено за підсумками четвертого кварталу поспіль, проте темпи зростання сповільнилися порівняно з першим кварталом, коли вони становили 1,4%.

Реальний ВВП у розрахунку на душу населення у квітні-червні зріс на 0,4% (+0,2% у першому кварталі).

Підвищення реальних доходів населення було зафіксовано в 11 з 21 держави, дані щодо яких були відомі. У всіх країнах G7, крім Італії, відзначено зростання доходів.

Найсуттєвіший підйом (+1,2%) зафіксовано в Канаді. У Великій Британії підвищення становило 0,9%, у США та Німеччині - по 0,5%. В Італії показник зменшився на 0,3%.

ВВП у розрахунку на душу населення серед держав G7 знизився в Канаді (-0,4%), Італії (-0,3%) і Німеччині (-0,1%). У Великій Британії він не змінився в поквартальному порівнянні, в інших країнах зріс.

Створена 1961 року ОЕСР є однією з провідних економічних організацій світу, до якої входять 38 держав. Нині до неї входять Австралія, Австрія, Бельгія, Велика Британія, Угорщина, Німеччина, Греція, Данія, Ізраїль, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Колумбія, Коста-Рика, Латвія, Литва, Люксембург, Мексика, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, США, Туреччина, Фінляндія, Франція, Чехія, Чилі, Швейцарія, Швеція, Естонія, Південна Корея, Японія. Штаб-квартира ОЕСР розташована в Парижі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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