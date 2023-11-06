Блінкен обговорив з президентом Кіпру морський коридор до Гази

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом у неділю, щоб обговорити питання створення морського коридору для доставлення допомоги до сектора Гази.

Як пише "Європейська правда", про це заявив речник уряду острівної країни Константінос Летимбіотіс, повідомляє Euractiv.

За словами Летимбіотіса, під час їхньої розмови в аеропорту Ларнаки йшлося про спеціальний односторонній морський коридор для безперервного потоку гуманітарної допомоги з Кіпру для цивільного населення Гази.

Раніше Христодулідіс заявив, що Франція, Єврокомісія та Ізраїль підтримали ініціативу Нікосії щодо відкриття гуманітарного морського коридору.

"Республіка Кіпр намагається, в межах своїх можливостей, забезпечити безперебійне постачання гуманітарної допомоги до Гази", - сказав глава держави.

Він уточнив, що Кіпр виступає з цією ініціативою як найближча до регіону країна-член ЄС, адже острів розташований приблизно за 370 км від Гази, та завдяки своїм добрим відносинам з арабськими країнами та Ізраїлем.

"Ми працюємо над деталями, щоб ініціативу можна було реалізувати. Ми повинні бути готові в будь-який момент, і щойно умови дозволять, почати реалізацію цієї пропозиції", - наголосив Христодулідіс.

Раніше повідомлялося, що влада Кіпру спільно з партнерами в Європейському Союзі та на Близькому Сході опрацьовує створення морського коридору для доставлення гуманітарної допомоги в сектор Гази з головного порту острова Лімасол.

Перед цим стало відомо, що можливість створення гуманітарного морського коридору для транспортування товарів першої необхідності в Газу вивчає також Греція.