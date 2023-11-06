Блінкен відвідав Ірак із неанонсованим візитом

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен відвідав із неоголошеним візитом Ірак. У неділю, 5 листопада, він зустрівся з прем'єр-міністром країни Мухаммедом ас-Судані, повідомило іракське державне інформаційне агентство INA.

Згодом у коментарі телеканалу Sky News керівник американської дипломатії описав свою зустріч з ас-Судані як "продуктивну, відкриту та важливу".

Застереження в бік проіранських шиїтських угруповань

Керівник Держдепартаменту США під час перебування в Багдаді також застеріг проіранських бойовиків від подальших нападів на об'єкти США в Іраку. "Хто б не хотів скористатися конфліктом у Газі для того, щоб загрожувати нашому особовому складу тут чи в інших країнах регіону - не робіть цього", - цитує телеканал Sky News слова Блінкена.

Застереження Блінкена пролунало на тлі нападів і ударів проіранських бойовиків по об'єктах дислокованих в Іраку американських військ. Атаки та погрози останніх Блінкен назвав "абсолютно неприйнятними". За його словами, Вашингтон не прагне конфлікту з Тегераном, але "вживе всіх необхідних заходів для захисту наших людей".

Водночас Сполучені Штати направили на Близький Схід атомний підводний човен класу Ohio, повідомило Центральне командування збройних сил США.

Раніше Пентагон так само неодноразово застерігав Іран та його союзників в регіоні від спроб атакувати Ізраїль або дислоковані в регіоні американські сили.

Перемовини про гуманітарний коридор між Газою та Кіпром

Раніше того дня американський держсекретар провів в аеропорту Ларнака переговори з президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом, під час яких політики обговорили створення одностороннього гуманітарного коридору між Кіпром та Сектором Гази. За словами президента Кіпру, таку ініціативу Нікосії підтримують Франція, Єврокомісія та Ізраїль, відповідні переговори ведуться і з ООН. Для того, щоб допомога дійшла до населення Сектору Гази, її отримає ООН, "а не ХАМАС", заявив Христодулідіс.

У ніч проти 6 листопада Ентоні Блінкен прибув до Туреччини.