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АНАЛІТИКА

Ердоган хоче стати гарантом безпеки в секторі Гази

 

Туреччина готова стати країною-гарантом сектора Гази, якщо виникне така ситуація.

Як пише "Європейська правда", про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у розмові з журналістами після повернення з Казахстану на борту літака, повідомляє Anadolu.

За його словами, Анкара постійно говорить про питання гарантій з моменту початку ескалації конфлікту між ХАМАС та Ізраїлем, тому готова взяти за себе таку місію.

"Греція може бути країною-гарантом на Кіпрі, країною-гарантом може бути і Велика Британія, а чому б Туреччині не стати країною-гарантом, чому б не створити подібної структури в Газі? Так що ми можемо взяти на себе роль країни-гаранта", - зазначив Ердоган.

Турецький лідер заявив, що Анкара має взяти на себе провідну роль у питанні гаранта в секторі Гази, додавши, що "це буде розвиток, який формує історію, сьогодення і майбутнє".

"Усі зусилля Туреччини спрямовані на мир у секторі Газа і Палестині, де люди не повинні більше гинути та залишати свої будинки", - підкреслив Ердоган.

Президент Туреччини також заявив, що надає великого значення саміту Організації ісламського співробітництва, який планують провести в Саудівській Аравії з метою врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту та ініціатив, спрямованих на припинення вогню.

Раніше повідомлялося, що у США очікують, що найближчими днями Ізраїль змінить тактику боїв проти ХАМАС, зменшивши масштаби атак з повітря і зосередившись на тактичних наземних операціях.

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен у Тель-Авіві заявив, що його країна підтримує дії Ізраїлю проти ХАМАС, однак цивільне населення в Газі має бути захищене.

Крім того, за даними ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена у приватному порядку тисне на Ізраїль, щоб той обмежив свої авіаудари по південній частині сектора Гази - для того, аби зберегти життя цивільних.
 

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