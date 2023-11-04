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США викрили жінку- «гаманця» російських еліт
23:05 03.11.2023 |
Сполучені Штати у п'ятницю запровадили санкції проти громадянки Росії Єкатеріни Жданової, яка допомагала російській еліті у відмиванні й переказі сотень мільйонів доларів за допомогою віртуальної валюти в обхід обмежень.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", оголосило Міністерство фінансів США.
За даними американського Мінфіну, Жданова допомагала російським елітам здійснювати фінансові операції після масштабних санкцій проти фінансової системи РФ, запроваджених після її повномасштабного вторгнення в Україну.
Для здійснення операцій із великими сумами коштів вона послуговується віртуальною валютою, зокрема криптовалютними біржами; готівкою, яку важче відстежити; організаціями з відмивання коштів; а також "традиційними бізнесами", які дозволяють Росії зберігати доступ до глобальної фінансової системи.
Як приклад, у березні 2022-го Жданова допомогла "російському клієнту" приховати джерело своїх статків, щоб переказати понад 2,3 мільйона доларів США до Західної Європи через шахрайськи відкритий інвестиційний рахунок та купівлю нерухомості.
Мінфін США також вказує, що росіянка допомогла одному з олігархів переказати понад 100 мільйонів доларів до Об'єднаних Арабських Еміратів і сприяла отриманню податкового резидентства в цій країні.
Американська сторона зафіксувала й участь Жданової у фінансовому здирництві з боку російського угруповання Ryuk. У 2021-му вона відмила понад 2,3 мільйона доларів від платежів ймовірних жертв зловмисників.
У відомстві не вказали, де саме перебуває Єкатеріна Жданова.
Нагадаємо, напередодні Міністерство фінансів США оголосило про масштабний пакет санкцій проти 130 фізичних та юридичних осіб, які сприяють ухилянню Росії від економічних обмежень та допомагають їй постачати технології для військового виробництва.
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