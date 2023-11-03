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Ізраїль вважає, що Росія війною в Газі хоче відвернути увагу від України
22:35 03.11.2023 |
Російська Федерація може використовувати атаку ХАМАС на Ізраїль "найбільш збоченим способом". Кремль таким чином хоче відвернути увагу міжнародної спільноти від війни, яку РФ веде проти України.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив постійний представник Ізраїлю при ООН Гілад Ерд, пише Ynet.
Зокрема на слова постпреда Росії при ООН Василя Небензі, який звинуватив Ізраїльську державу в "окупації" Палестини і заперечив її право на самооборону, Ерд відповів так:
"Смішно чути саме від представника Росії моралі на адресу Ізраїлю з приводу прав людини та міжнародного права. Представник країни, яку виключили із Ради ООН з прав людини, розмірковує про мораль. Росія - остання, хто нас навчатиме".
Він також додав, що "всім зрозуміло" якою б була реакція РФ у випадку, якби тисячі її громадян були вбиті та викрадені терористами. Ердан також назвав головну мету таких заяв російського дипломата - "відвернути увагу світу від вторгнення РФ в Україну".
Водночас глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що війна на Близькому Сході жодним чином не нашкодила підтримці України з боку міжнародних партнерів.
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