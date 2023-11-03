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АНАЛІТИКА

Шольц по відеозв'язку обговорив із Сі війну РФ проти України

 

Федеральний канцлер Олаф Шольц провів відеоконференцію з головою КНР Сі Цзіньпіном, під час якої, серед іншого, обговорив загарбницьку війну Росії проти України.

Як пише "Європейська правда", про це інформує Tagesschau із посиланням на заяву німецького уряду.

Як йдеться в повідомленні, щодо війни в Україні під час переговорів було наголошено, що ядерна війна не повинна вестися і ніколи не може бути виграна. Жодних інших подробиць німецький уряд не надав.

Інші теми розмови лідерів включали війну на Близькому Сході, двосторонні відносини та економічне співробітництво.

Раніше китайська сторона пояснила Києву неможливість взяти участь у зустрічі на Мальті з підготовки саміту "Формули миру" розбіжністю графіків.

Нагадаємо, третя зустріч стосовно української "формули миру" на Мальті, яка тривала 28-29 жовтня, зосереджувалась на питаннях ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також звільнення полонених і депортованих та відновлення територіальної цілісності України.

У зустрічі взяли участь особисто або дистанційно представники 66 країн - на понад 20 більше, аніж у попередній зустрічі в Саудівській Аравії. У зустрічі вперше взяла участь Вірменія, проте не взяв участь Китай.
 

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