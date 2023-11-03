Падіння ринку морських контейнерних перевезень. Maersk звільняє тисячі робітників

Найбільша у світі контейнерна компанія Moller-Maersk скорочує 10 000 робітників через падіння ринку морських контейнерних перевезень. Про це пише агентство Bloomberg.

Звільнення 9% всього персоналу заощадить Maersk $650 млн.

Компанія намагається зберегти прийнятний рівень прибутковості в ситуації значного падіння вартості фрахту та дедалі більшої конкуренції серед морських перевізників. Прибуток Maersk до вирахування відсотків, податків та амортизації (EBITDA) впав більш ніж на 80% до $1,88 млрд у третьому кварталі.

Контейнерні перевізники зіткнулися з різким падінням доходів після рекордних прибутків у 2021-му та 2022 роках, коли високий попит на споживчі товари під час пандемії у поєднанні з обмеженою пропозицією суден призвів до зростання цін на фрахт.

Цього року глобальне економічне зростання сповільнилося, обсяг перевезень скоротився, на ринку виник надлишок суден, й ціни на фрахт впали.

За розрахунками Maersk, річний обсяг морських контейнерних перевезень скоротиться на 2% у 2023 році. Затяжне падіння галузі прогнозує і Goldman Sachs, який минулого місяця рекомендував своїм клієнтам продавати акції морських перевізників.

Maersk перевозить близько однієї шостої всіх контейнерів у світі. Компанія почала заздалегідь готуватися до погіршення ситуації на ринку і прагнула укласти з багатьма своїми великими клієнтами довгострокові контракти ще тоді, коли ставки фрахту були вищими.

Також Maersk активізує роботу у сфері наземної контейнерної логістики, де рентабельність традиційно вища, ніж у морській.