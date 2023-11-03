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Майже половина росіян з кредитами потрапили до списку боржників
13:20 03.11.2023 |
З початку 2023 року кількість росіян, які не платять за своїми банківськими кредитами, зросла на 22% і досягла 21,1 мільйона осіб.
Таким чином, майже половина з 47 млн росіян, у яких є кредити, не можуть обслуговувати борги, пише видання The Moscow Times із посиланням на дані російської Федеральної служби судових приставів (ФССП).
Вони свідчать, що загальна сума боргів росіян, які підлягають примусовому стягненню, станом на кінець вересня становила 2,9 трильйона рублів, збільшившись за рік на 200 млрд рублів. Для порівняння: за перші дев'ять місяців 2022 року зростання обсягу боргів було вдвічі меншим - 100 млрд.
Лідерами за кількістю боржників стали Башкортостан, Краснодарський край, Красноярський край, а також Московська та Свердловська області.
У Федеральної служби судових приставів нарікають, що погашення позик ускладнює низька платоспроможність громадян, боги зі сплати податків, оплати послуг ЖКГ та загалом їх закредитованість. Також на показники суттєво впливає наявність щодо одного неплатника кількох судових рішень щодо стягнення простроченої заборгованості не лише перед банками, а й структурами ЖКГ, а також першочергових соціально значущих зборів у вигляді аліментів та інших платежів.
За даними російського центробанку, за підсумками першого півріччя 2023 року кредити та позики були у 47 млн росіян. За рік їх кількість збільшилася на 2 млн. При цьому зростає кількість позичальників із трьома і більше позик - таких вже близько чверті від усіх, хто взяв кредит, або 11,2 млн осіб.
Станом на 1 жовтня загальний обсяг взятих росіянами кредитів досяг 30,8 трильйона рублів, з початку року ця сума збільшилася на 5 трлн рублів.
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