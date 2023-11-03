Британія ввела обмеження проти платіжної системи, яка має зв’язки з РФ

Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії ввело обмеження проти компанії Dzing Finance Ltd., яка займається фінансовими технологіями і має зв'язки з Росією.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Bloomberg.

Британський регулятор заявив, що майже кожен п'ятий платіж, отриманий компанією торік, був пов'язаний із шахрайством.

Зазначається, що компанією Dzing Finance Ltd керує російський банкір Михайло Надель. Він допоміг заснувати Dzing у 2018 році, а рік потому Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії надало компанії ліцензію на роботу як Установи електронних грошей.

Надель був визнаний винним у шахрайстві та відмиванні грошей у Киргизстані, коли він очолював колись найбільший у цій країні банк AsiaUniversalBank. Його заочно засудили до 16 років позбавлення волі, пише видання.

Після введених британським регулятором обмежень компанія погодилася не приймати жодних нових роздрібних клієнтів або коштів без попередньої згоди Управління з фінансового регулювання та нагляду Британії, йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, уряд Великої Британії 29 вересня запровадив нові санкції проти Росії за проведення нею «виборів» на тимчасово окупованих територіях України.