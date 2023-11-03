Філіппіни звинуватили Китай у вторгненні в їхні води

Міністерство закордонних справ Філіппін звинуватило Китай у вторгненні в їхні води після інциденту за участю військових кораблів двох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В МЗС країни зазначили, що заява китайських військових про те, що філіппінський військовий корабель незаконно увійшов у води поблизу мілини Скарборо не має правових підстав і служить лише для підвищення напруги.

"Це Китай вторгається у філіппінські води", - заявили у відомстві.

Що передувало

У жовтні корабель берегової охорони Китаю зіткнувся з філіппінським катером для поповнення запасів. Через дві години після цього, катер китайського морської поліції наткнувся на корабель берегової охорони Філіппін під час тієї ж операції з доставки припасів.

Президент США Джо Байден попередив Китай, що США будуть змушені втрутитися, якщо Пекін атакуватиме філіппінські судна.

Відносини КНР та Філіппін

Останнім часом відносини Філіппін та Китаю є напруженими через політику президента Фердинанда Маркоса-молодшого, який обрав курс на зближення з США.

Так, на початку року Японія, США та Філіппіни вирішили посилити оборонне співробітництво на фоні можливого військового вторгнення Китаю на Тайвань.

А в березні США та Філіппіни провели спільні військові навчання, на яких відпрацювали захист від потенційної агресії в бік архіпелагу.

Крім цього, Китай має претензії на все Південно-Китайське море, тоді як за міжнародним правом, воно розподілене між кількома державами. Так, в кінці вересня Китай встановив "плаваючий бар'єр" неподалік Філіппін, чим завадив їхнім рибацьким човнам виходити в море і працювати.