30-та держава приєдналася до декларації G7 про «гарантії безпеки» для України

Кіпр став 30-ю державою, яка приєдналася до декларації країн G7 про "гарантії безпеки" для України.

Як пише "Європейська правда", про це оголосив президент України Володимир Зеленський.

"Вдячний Кіпру за приєднання до Вільнюської декларації "Групи семи" щодо гарантій безпеки для України. Кіпр став 30-ю країною, що приєдналася", - заявив Зеленський, додавши подяку президенту країни Нікосу Христодулідісу.

"Ми продовжимо разом зміцнювати європейську безпеку та поглиблювати двосторонню співпрацю", - зазначив Володимир Зеленський.

29-ю до декларації G7 приєдналася Албанія.

Як відомо, країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідери узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше.

Наприкінці жовтня Київ оголосив, що Україна розпочала консультації з Нідерландами щодо розробки двосторонньої угоди.

У середині жовтня переговори почали також з Францією.