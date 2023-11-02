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АНАЛІТИКА

Латвія з лютого конфіскуватиме авто з російською реєстрацією

 

Сейм Латвії в остаточному читанні вніс поправки до Закону "Про дорожнє сполучення", які передбачають заборону на перебування в країні автомобілям, зареєстрованим у Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив портал Delfi.

Закон передбачає, що власник транспортного засобу, зареєстрованого в Росії, повинен буде зареєструвати транспортний засіб у Латвії або вивезти його з території країни не пізніше 14 лютого 2024 року.

Після цієї дати використання зареєстрованих у Росії транспортних засобів буде дозволено тільки у випадку, якщо людина перетинає територію Латвії транзитом. Транспортний засіб, зареєстрований у Росії, зможе перетнути територію Латвії транзитом лише один раз.

Якщо автівка не зареєстрована у Латвії або не виїжджає за межі Латвії, її конфіскуватимуть.

Латвійське Міністерство юстиції зазначає, що з урахуванням повномасштабного нападу Росії на Україну присутність зареєстрованих у РФ транспортних засобів на території Латвії неприпустима. Крім того, транспортні засоби в Росії часто не відповідають вимогам технічних вимог ЄС, а їхнє використання може поставити під загрозу безпеку дорожнього руху.

Зміни законодавства ґрунтуються на роз'ясненні Єврокомісії, в якому йдеться про те, що санкції, запроваджені ЄС проти Росії минулого року, поширюються і на особистий транспорт з російською реєстрацією громадян РФ.

Наразі усі країни Балтії заборонили в'їзд авто з номерами РФ. Також ці заборони ввели Польща, Фінляндія, Норвегія і Болгарія.

Між тим росіяни користуються калінінградським транзитним поїздом для того, щоб потрапити до Євросоюзу через Литву.
 

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