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АНАЛІТИКА

Парламент Албанії після сутичок між депутатами перейшов на роботу в онлайн-режимі

 

Зростання напруженості в парламенті змусило парламент Албанії в середу перенести засідання в онлайн-режим, що викликало протести опозиції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Balkan Insight.

Парламент Албанії перейшов на онлайн-сесії в середу після того, як два дні тому фізичні сутички між депутатами від опозиції і більшості призвели до переривання парламентської сесії.

Сутички сталися після того, як парламент не прийняв пропозиції про створення шести парламентських слідчих комісій, а також після того, як голова парламенту тимчасово заборонив шістьом опозиційним депутатам брати участь у засіданнях.

Напруженість повторилася в середу, коли голова парламентської фракції опозиційної Демократичної партії Газмунд Барді спробував увійти до зали, де відбувалося засідання президії парламенту. Барді не допустили на засідання. На відео з місця події видно, як він сперечається з головою парламенту Ліндітою Ніколлою.

У відповідь на це парламент у середу повідомив депутатам, що заплановане засідання парламентської комісії з питань економіки відбудеться в режимі онлайн. "Повідомляємо, що сьогоднішнє засідання Комітету з питань економіки і фінансів відбудеться в режимі онлайн о 16:15. Ви можете стежити за засіданням на FB (Фейсбук) і на сайті Асамблеї", - йдеться в повідомленні.

Парламентська група Демократичної партії у своїй заяві в середу висловила протест проти цього рішення, заявивши, що засідання можуть проводитися онлайн лише в разі надзвичайних ситуацій.

Соціалістична партія заявила, що звернулася до Спеціальної прокуратури по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю (СПАК) з приводу зіткнень. Голова її парламентської фракції Бледі Чучі оголосив про порушення кримінальної справи і заявив, що соціалісти не потерплять актів насильства.

"Від імені парламентської групи Соціалістичної партії я підписав кримінальну скаргу проти депутата Бледжона Наллбаті за фізичне насильство, вчинене на минулій сесії проти депутата Вулнета Сіни", - сказав він.

Нагадаємо, на засіданні Асамблеї (парламенту) Косова 13 липня сталася сутичка між представниками керівної партії "Самовизначення" і Демократичної партії Косова, а прем'єра облили водою.

У вересні у парламенті Грузії під час засідання опозиційні депутатки розгорнули плакат з посланням для російського корабля, протестуючи через ситуацію з Нацбанком і виконанням західних санкцій; після того між деякими депутатами сталася бійка.

Ключові теги: Албанія
 

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