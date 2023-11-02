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Молдова готується до виходу із СНД
10:36 02.11.2023 |
Уряд Молдови наступного року готується вийти із СНД і не сплачуватиме внески.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.
Молдова більше не сплачуватиме членські внески до СНД. Рішення було прийнято після того, як країна денонсувала своє членство в інших громадських організаціях і після того, як Росія була піддана банківським санкціям.
Згідно з проектом рішення Міністерства фінансів Молдови, сума, виділена на сплату щорічних членських внесків у міжнародних організаціях у 2023 році, зменшується на 16 млн. леїв (з 66,5 млн. до 50,5 млн. леїв). Зниження значною мірою викликане тим, що Молдова не сплачуватиме більше внесків за участь у Міжпарламентській асамблеї СНД та в семи організаціях цієї спільноти.
Вихід Молдови із СНД
На тлі російського вторгнення в Україну влада Кишинева оголосила про поступовий вихід Молдови з СНД і вже денонсувала десятки угод, підписаних у рамках організації, створеної 1991 року після розпаду СРСР.
У травні парламент Молдови ініціював процедуру виходу країни із міжпарламентської асамблеї СНД. Вже у липні парламент проголосував за вихід Молдови з Міжпарламентської асамблеї СНД та угод, що передбачають формування єдиного освітнього простору, забезпечення прикордонників спеціальним обладнанням та обмін інформацією про надзвичайні ситуації між державами-учасницями тощо.
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