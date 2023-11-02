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АНАЛІТИКА

Швейцарія скасувала додаткові обмеження для геїв, які здають кров

 

Швейцарія змінила критерії донорства крові для чоловіків, які мають сексуальні стосунки з іншими чоловіками, зробивши критерії непридатності однаковими для гомосексуалів і гетеросексуалів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Я зворушений тим, що нам це вдалося, особливо після такої довгої боротьби", - сказав Габріель Делабайс, член комунальної ради передмістя Лозанни Екубленс, який представляє швейцарську ліберальну Вільну демократичну партію (FDP) і який став першим геєм, що здав кров без обмежень.

"У певному сенсі, я думаю, що це маленька сторінка в книзі історії, яка говорить: 1 листопада 2023 року Швейцарія дозволила гомосексуалам легше здавати кров", - сказав він.

Згідно з новими правилами Швейцарії, чотиримісячний період очікування застосовується до всіх людей після їхнього останнього сексуального контакту з новим партнером - гетеросексуальним чи гомосексуальним - або 12-місячний період очікування, якщо сексуальні контакти мали місце з більш ніж двома партнерами протягом останніх чотирьох місяців.

До 2017 року геям у Швейцарії систематично забороняли здавати кров, що було пов'язано з початком епідемії ВІЛ/СНІДу в 1980-х роках.

Після того чоловікам, які мають сексуальні стосунки з іншими чоловіками, дозволялося здавати кров лише за умови, що з моменту їхнього останнього гомосексуального контакту минуло 12 місяців.

"Основне почуття, яке ми відчуваємо, - це "нарешті". Нарешті ми можемо брати участь у житті суспільства таким чином", - сказав Гае Колуссі, регіональний офіцер франкомовної частини Швейцарії в організації "Рожевий хрест", яка представляє інтереси геїв і бісексуальних чоловіків по всій країні.

У деяких інших європейських країнах, включаючи Іспанію та Італію, немає обмежень, що перешкоджають чоловікам, які мають сексуальні стосунки з чоловіками, здавати кров. Франція зняла додаткові обмеження для геїв-донорів крові минулого року.

Швейцарський центр переливання крові (Swiss Transfusion SRC), який забезпечує постачання крові у Швейцарії, звернувся до медичних органів з проханням переглянути критерії на основі оцінки ризиків сексуальної поведінки, епідеміологічної ситуації у Швейцарії та даних з країн, які вже скасували обмеження.

SwissMedic, орган, який ліцензує та контролює терапевтичні препарати, погодився на зміни.

"Нові критерії неприйнятності ще точніше визначають, що саме ризикована поведінка, а не певна сексуальна орієнтація, лежить в основі неприйнятності", - йдеться в заяві SwissMedic.

У травні Міністерство охорони здоров'я Чехії запропонувало посилити контроль за перевіркою крові потенційних донорів, що має полегшити можливість донорства для чоловіків, які мають секс із чоловіками.

А в березні Німеччина скасувала всі наявні обмеження на донорство крові для гомосексуальних чоловіків, що було обіцянкою нинішньої урядової коаліції.
 

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