Фінансові новини
- |
- 02.11.23
- |
- 13:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЗМІ анонсували візит Блінкена в Туреччину
10:00 02.11.2023 |
Державний секретар США Ентоні Блінкен у неділю, 5 листопада, прибуде з візитом до Туреччини на тлі ескалації на Близькому Сході.
Про це повідомило "дипломатичне джерело" Reuters, а також турецьких ЗМІ, пише "Європейська правда".
Мета візиту Блінкена до Туреччини не уточнюється, й офіційно Держдеп її не коментував.
Речник американського зовнішньополітичного відомства Метью Міллер у середу сказав журналістам, що Блінкен у п'ятницю вирушить до Ізраїлю, де зустрінеться з високопосадовцями уряду, та Йорданії.
"Він підтвердить підтримку США права Ізраїлю на самооборону відповідно до міжнародного гуманітарного права і обговорить необхідність вжити всіх заходів для мінімізації жертв серед цивільного населення, а також нашу роботу з доставки гуманітарної допомоги", - сказав Міллер.
Як відомо, Туреччина, що є членом Північноатлантичного Альянсу разом зі США, різко засуджує Ізраїль через бомбардування й блокаду сектору Гази у відповідь на напад угруповання ХАМАС 7 жовтня, яке призвело до тисяч загиблих з обох сторін.
Турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган минулого тижня заявив, що палестинське угруповання ХАМАС не є терористичною організацією, а його бойовиків він назвав "визволителями", які борються за свою землю.
На початку жовтня державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Туреччину, Саудівську Аравію та ОАЕ до взаємодії щодо нападу на Ізраїль.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Більшість українців знову вважає важливим критикувати помилки влади - соцопитування
ТОП-НОВИНИ
|Результати дослідження настроїв українців від Active Group та Future Research Foundation
|Сеанс самовикриття. Чому Банковій не сподобався журнал Time із Зеленським на обкладинці
|Залужний назвав п 'ять пріоритетів, необхідних Україні для перемоги над РФ
|Залужний виступив за розширення мобілізації в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запустив Tap to Pay на iPhone для підприємців та бізнесу в Україні
У РУБРИЦІ
|Volkswagen відмовився від будівництва гігафабрики в Чехії: падає попит на електромобілі
|Бербок натякнула на позитивний сигнал для України в грудні щодо її вступу в ЄС
|ДПСУ попередила про ускладнення руху для вантажівок через блокаду кордону поляками
|НАЗК внесло Nestle до переліку міжнародних спонсорів війни
|Група республіканців у Конгресі США закликає надати Україні ATACMS більшої дальності
|Парламент Албанії після сутичок між депутатами перейшов на роботу в онлайн-режимі
|Британія, США, ЄС та Китай підписали першу декларацію про небезпеку штучного інтелекту
Бізнес
|В'єтнам хоче побудувати перший завод напівпровідників, незважаючи на високі витрати
|Tesla втратила $145 млрд ринкової вартості за 2 тижні — на тлі слабкого попиту на електромобілі
|Через дії Маска вартість X впала на 55 відсотків - ЗМІ
|Apple представила 14” і 16” MacBook Pro з чипами M3, M3 Pro та M3 Max – чорний колір та остаточне прощання з Touch Bar
|Представлені процесори Apple M3, M3 Pro і M3 Max – до +50% продуктивності CPU та GPU, трасування, mesh shading та AV1
|Citroen представив нове покоління C3
|Resident Evil Village для iPhone 15 Pro: 60 к/с у Full HD+, масштабування MetalFX та налаштування графіки, як на ПК