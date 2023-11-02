Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЗМІ анонсували візит Блінкена в Туреччину

 

Державний секретар США Ентоні Блінкен у неділю, 5 листопада, прибуде з візитом до Туреччини на тлі ескалації на Близькому Сході.

Про це повідомило "дипломатичне джерело" Reuters, а також турецьких ЗМІ, пише "Європейська правда".

Мета візиту Блінкена до Туреччини не уточнюється, й офіційно Держдеп її не коментував.

Речник американського зовнішньополітичного відомства Метью Міллер у середу сказав журналістам, що Блінкен у п'ятницю вирушить до Ізраїлю, де зустрінеться з високопосадовцями уряду, та Йорданії.

"Він підтвердить підтримку США права Ізраїлю на самооборону відповідно до міжнародного гуманітарного права і обговорить необхідність вжити всіх заходів для мінімізації жертв серед цивільного населення, а також нашу роботу з доставки гуманітарної допомоги", - сказав Міллер.

Як відомо, Туреччина, що є членом Північноатлантичного Альянсу разом зі США, різко засуджує Ізраїль через бомбардування й блокаду сектору Гази у відповідь на напад угруповання ХАМАС 7 жовтня, яке призвело до тисяч загиблих з обох сторін.

Турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган минулого тижня заявив, що палестинське угруповання ХАМАС не є терористичною організацією, а його бойовиків він назвав "визволителями", які борються за свою землю.

На початку жовтня державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Туреччину, Саудівську Аравію та ОАЕ до взаємодії щодо нападу на Ізраїль.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,2655
  0,0157
 0,04
EUR
 1
 38,2311
  0,3140
 0,81

Курс обміну валют на сьогодні, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3100  0,01 0,03 37,9074  0,00 0,01
EUR 39,6322  0,02 0,05 40,3685  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,2600  0,04 0,12 36,3100  0,06 0,17
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес