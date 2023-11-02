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США та Китай проведуть переговори щодо контролю за ядерною зброєю, - WSJ
08:57 02.11.2023 |
Китай та США домовилися відновити переговори щодо контролю над ядерною зброєю вперше з часів президентства Барака Обами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
За даними джерел у Білому домі, переговори відбудуться вже наступного тижня. Повідомляється, що дискусії будуть спрямовані на те, щоб уникнути небезпечних тристоронніх перегонів озброєнь між Сполученими Штатами, Китаєм і Росією, але не є початком офіційних переговорів про обмеження ядерної зброї.
Джерела сходяться на думці, що серія двосторонніх дипломатичних контактів в останні місяці, в основному з ініціативи США, була спрямована на реанімацію відносин між Пекіном і Вашингтоном, що швидко погіршуються.
Що передувало
Раніше міністр закордонних справ Китаю Ван І відвідав США з візитом. Він зустрівся із державним секретарем США Ентоні Блінкеном, а також президентом США Джо Байденом.
За інформацією ЗМІ, Ван І мав підготувати візит до США лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Планується, що глава КНР відвідає саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Сан-Франциско та зустрінеться з президентом США Джо Байденом.
Пізніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки та Китай досягли принципової домовленості про зустріч президента США Джо Байдена та лідера КНР Сі Цзіньпіна у листопаді.
Раніше Сі Цзіньпін також заявляв, що Китай погоджується співпрацювати зі США, оскільки від цього залежить доля людства.
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