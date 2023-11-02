FT розповів, чим Захід пригрозив Росії у відповідь на ядерний шантаж

США, Велика Британія і Франція минулої осені попередили Росію про наслідки застосування ядерної зброї у її повномасштабній війні проти України, що на тривалий час усунуло ядерну загрозу з російської риторики.

Про це йдеться в матеріалі голови московського бюро Financial Times Макса Седдона, пише "Європейська правда".

Президент РФ Владімір Путін уперше натякнув на можливість завдати обмеженого ядерного удару по Україні у промові напередодні повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. А після анексії чотирьох українських областей - пообіцяв "використовувати всі засоби, які є в нашому розпорядженні" для захисту цих завоювань.

"Ці погрози спонукали США, Велику Британію і Францію пообіцяти відповідь за допомогою конвенційних озброєнь", - пише Седдон, посилаючись на неназваних чинних нинішніх і колишніх посадовців.

За словами співрозмовників FT, свою роль зіграв і лідер Китаю Сі Цзіньпін, який особисто застеріг Путіна від використання ядерної зброї, зокрема під час візиту до Москви в березні 2023 року.

Раніше про можливу конвенційну відповідь Заходу на ядерний удар Росії по Україні допускали експерти. Співрозмовники журналістів у НАТО говорили про "фізичну відповідь", але без конкретики.

Зрештою, вже минулої осені Путін визнав, що використання тактичної ядерної зброї не має "ні політичного, ні військового сенсу", і практично перестав говорити про ядерні погрози.

Нині ж РФ вдається до теми ядерної зброї, намагаючись стримувати подальшу військову підтримку України з боку Заходу, пише Макс Седдон із Financial Times, посилаючись на опитаних експертів.

Серед іншого, Путін розпорядився дислокувати ядерні заряди в сусідній Білорусі, а також ініціював скасування ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, що може прокласти шлях до відновлення атомних випробувань вперше після розпаду СРСР.

Минулого тижня російська військова верхівка доповіла Владіміру Путіну про навчання Стратегічних ядерних сил РФ, під час яких ті відпрацювали "завдання масованого ядерного удару" у відповідь на удар противника.



