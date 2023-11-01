Фінансові новини
- |
- 01.11.23
- |
- 21:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Туреччина не поспішатиме розглядати заявку Швеції на вступ до НАТО
17:52 01.11.2023 |
Голова парламентського комітету Туреччини у закордонних справах Фуат Октай заявив, що Анкара не поспішатиме схвалювати членство Швеції в НАТО.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.
За його словами, турецькі парламентарі обговорять питання членства Швеції в Альянсі, "коли прийде час... в межах їхніх власних пріоритетів".
"Членство Швеції в НАТО - це лише одна з міжнародних угод в нашому порядку денному, яка чекає на ратифікацію. Те, що є нагальним для інших, не обов'язково є нагальним для нас", - зазначив Фуат Октай.
Законопроєкт про членство Швеції в НАТО має бути схвалений комітетом перед голосуванням у повному складі парламенту, після чого президент Реджеп Таїп Ердоган підпише його як закон.
Раніше турецька провладна газета Cumhuriyet написала, що "Партія справедливості й розвитку" (ПСР) президента Ердогана не очікує голосування за вступ Швеції до НАТО до кінця року.
За даними Cumhuriyet, у турецькому парламенті визнають, що Швеція виконала всі висунуті Анкарою вимоги стосовно боротьби з тероризмом та постачання зброї, але обурені акціями зі спалення Корану в країні. Через це партія влади не схильна "квапити" процес ратифікації протоколу про вступ Швеції до НАТО, йдеться в матеріалі.
Cumhuriyet також стверджує, не уточнюючи джерела інформації, що Ердоган може використати питання ратифікації членства Швеції в НАТО як важіль впливу на Ізраїль, аби той зупинив обстріли сектору Гази.
Як відомо, Ердоган минулого тижня після кількох місяців зволікань скерував парламенту країни для ратифікації протокол про вступ Швеції до НАТО. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Швеція має стати повноправним членом Альянсу до кінця листопада.
Окрім Туреччини, шведську заявку на вступ в НАТО не схвалила також Угорщина.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Закупівлями продуктів для ЗСУ з грудня 2023 року займатиметься «Державний оператор тилу» - заступник міністра оборони
|Уряд змінив правила експорту агропродукції в умовах воєнного стану
|Остін: РФ переможе без нашої допомоги Україні
|Кабмін в останній день виконав «маяк» МВФ про наглядову раду Оператора ГТС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запустив Tap to Pay на iPhone для підприємців та бізнесу в Україні
У РУБРИЦІ
|Туреччина не поспішатиме розглядати заявку Швеції на вступ до НАТО
|Уряд Данії запропонував, як заборонити спалювання Корану
|Уряд Німеччини погодив проєкт, що спростить доступ до ринку праці для мігрантів
|Макрон приїхав в Казахстан та похвалив Токаєва: не став на бік РФ у питанні України
|Покаялися перед Путіним: Російські мільярдери Фрідман і Авен назвали помилкою інвестиції за кордон
|КНДР передала Росії мільйон артилерійських снарядів, стверджує Сеул
Бізнес
|Apple представила 14” і 16” MacBook Pro з чипами M3, M3 Pro та M3 Max – чорний колір та остаточне прощання з Touch Bar
|Представлені процесори Apple M3, M3 Pro і M3 Max – до +50% продуктивності CPU та GPU, трасування, mesh shading та AV1
|Citroen представив нове покоління C3
|Resident Evil Village для iPhone 15 Pro: 60 к/с у Full HD+, масштабування MetalFX та налаштування графіки, як на ПК
|Науковці разом з Honda розробили сенсор, схожий на людську шкіру - це дозволить вдосконалити людиноподібних роботів
|vivo X100 з процесором Dimensity 9300, 1 ТБ пам'яті та Android 14 встановив новий рекорд AnTuTu, набравши майже 2,25 млн балів
|Мессі отримав восьмий «Золотий м'яч»