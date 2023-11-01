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АНАЛІТИКА

Туреччина не поспішатиме розглядати заявку Швеції на вступ до НАТО

 

Голова парламентського комітету Туреччини у закордонних справах Фуат Октай заявив, що Анкара не поспішатиме схвалювати членство Швеції в НАТО.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

За його словами, турецькі парламентарі обговорять питання членства Швеції в Альянсі, "коли прийде час... в межах їхніх власних пріоритетів".

"Членство Швеції в НАТО - це лише одна з міжнародних угод в нашому порядку денному, яка чекає на ратифікацію. Те, що є нагальним для інших, не обов'язково є нагальним для нас", - зазначив Фуат Октай.

Законопроєкт про членство Швеції в НАТО має бути схвалений комітетом перед голосуванням у повному складі парламенту, після чого президент Реджеп Таїп Ердоган підпише його як закон.

Раніше турецька провладна газета Cumhuriyet написала, що "Партія справедливості й розвитку" (ПСР) президента Ердогана не очікує голосування за вступ Швеції до НАТО до кінця року.

За даними Cumhuriyet, у турецькому парламенті визнають, що Швеція виконала всі висунуті Анкарою вимоги стосовно боротьби з тероризмом та постачання зброї, але обурені акціями зі спалення Корану в країні. Через це партія влади не схильна "квапити" процес ратифікації протоколу про вступ Швеції до НАТО, йдеться в матеріалі.

Cumhuriyet також стверджує, не уточнюючи джерела інформації, що Ердоган може використати питання ратифікації членства Швеції в НАТО як важіль впливу на Ізраїль, аби той зупинив обстріли сектору Гази.

Як відомо, Ердоган минулого тижня після кількох місяців зволікань скерував парламенту країни для ратифікації протокол про вступ Швеції до НАТО. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Швеція має стати повноправним членом Альянсу до кінця листопада.

Окрім Туреччини, шведську заявку на вступ в НАТО не схвалила також Угорщина.
 

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