Уряд Данії запропонував, як заборонити спалювання Корану

Уряд Данії після публічних консультацій представив оновлений законопроєкт про заборону паплюження творів, які мають важливе релігійне значення, спрямований передусім на заборону акцій зі спалювання Корану.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило данське Міністерство юстиції.

Законопроєкт передбачає кримінальну відповідальність за неналежне поводження з творами, що мають "важливе релігійне значення для певної релігійної спільноти". Його мета - вжити заходів проти акцій, які "сприяли зростанню терористичної загрози для Данії", зазначає відомство.

Документ після обговорень скоректували, звузивши сферу застосування. Заборона буде стосуватись лише зареєстрованих у Данії релігійних громад та Народної церкви (офіційна державна церква країни).

Крім того, заборона поширюватиметься тільки на твори, що мають важливе релігійне значення - як-от священні писання. А підтримка "негативного ставлення" до таких творів не вважатиметься кримінальним злочином.

Міністр юстиції Данії Петер Гуммельгаард пояснив, що законопроєкт переглянули, серед іншого, тому, що заборону в початковому формулюванні було б "занадто складно застосувати на практиці".

За даними данської поліції, з 21 липня по 24 жовтня включно в країні зареєстрували 483 демонстрації зі спаленням книг чи прапорів.

Водночас спецслужби Данії вказали, що нещодавні спалення Корану вплинули на безпеку країни й що терористична загроза для Данії зросла в межах і без того високого рівня.

Напередодні стало відомо, що міграційна служба Швеції вирішила анулювати посвідку на проживання іракського мігранта Салвана Моміки, відомого за акціями зі спалювання Корану.