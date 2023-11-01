Уряд Німеччини погодив проєкт, що спростить доступ до ринку праці для мігрантів

Правляча коаліція у Німеччині узгодила поправку до законодавства, що має спростити доступ до ринку праці для шукачів притулку.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

За інформацією від джерел, члени правлячої коаліції - соціал-демократи, "Зелені" та "Вільні демократи" узгодили між собою проєкт змін до законодавства.

ВІн передбачає, що особи з тимчасовим дозволом на перебування (які технічно мають залишити країну, але з певних причин їх не можна депортувати) повинні отримувати дозвіл працювати.

За офіційними даними, таких осіб на кінець 2022 року було близько 248 тисяч.

На додачу, існуюча заборона працювати для біженців, які проживають у центрах прийому біженців, має скоротитися з 9 до 6 місяців.

Водночас, під нові правила не потраплять люди, які подали "явно необгрунтовані" заявки на отримання притулку, або недостатньо підтвердили свою особу.

Прихильники таких змін аргументують, що в такому разі ці іммігранти з осіб, які отримують соціальну допомогу, перетворюються на платників податків, а ринок отримує додаткових працівників для сфер, де відчувається дефіцит.